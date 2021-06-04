Вони курсуватимуть у напрямку Чорного й Азовського морів. Потягів буде аж 11.

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Зокрема, з 3 червня через день по непарних числах буде курсувати поїзд № 269/270 Лисичанськ – Одеса. З Кривого Рогу вирушає потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ. Зворотно з Генічеська потяг № 189/203 курсуватиме з 6 червня.

З 4 червня до Азовського моря їздитиме потяг № 282/281 Хмельницький – Генічеськ, з 5 червня потяг № 280/279 Жмеринка – Генічеськ.

З 5 червня по непарних числах Укрзалізниця запускає потяг № 231/232 сполученням Івано-Франківськ – Генічеськ. У зворотному напрямку потяг № 232/231 курсуватиме по парних числах.

З 10 червня жителі Дніпра та Кривого Рогу, крім Генічеська, зможуть дістатися Бердянська. Потяг № 472/471 Дніпро – Бердянськ курсуватиме по парних числах, зворотно – по непарних. Потяг № 552/551 Кривий Ріг – Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, зворотно по непарних.

З 11 червня жителі Харкова зможуть дістатися Бердянська потягом № 261/262 Харків – Бердянськ. А зі Львова вирушить потяг № 86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка до Бердянська.

Крім того, для жителів Чернігова та Сум Укрзалізниця запустила курсування потяга № 213/214 Суми – Одеса та № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса. Потяг № 213/214 курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня. Поїзд № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах.

Відзначимо, перед початком курортного сезону Міністерство охорони здоров'я перевірило воду близько 22 пляжів Одеської області. Фахівці встановили, що вона є придатною для купання.