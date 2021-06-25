У компанії запевнили, що половина вагонів потягів зараз оснащена кондиціонерами. Усі вагони, які купують зараз, обладнані системами кондиціонування.

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Інформацію про кондиціонер можна отримати при покупці квитка

У системі booking.uz.gov.ua можна отримати інформацію про стан апгона. Вагони з кондиціонерами мають спеціальну позначку на сторінці вибору місця. Її можна побачити поруч з типом вагона. Кондиціонерами обладнані усі без виключення потяги Інтерсіті+.

Зверніть увагу! Інформацію про те, чи є у вагоні кондиціонер, можна дізнатись не лише в інтернеті, а й безпосередньо у залізничній касі.

Які умови у вагонах з кондиціонерами:

Температура має бути від +22 до +26 градусів .

. На початку подорожі ця температура може бути більшою. Системі кондиціонування потрібно 20 хвилин, аби запрацювати і охолодити повітря.

Усі вагони мають систему вентиляції

Вагони, які не обладнані кондиціонерами, мають систему вентиляції. Повинні також відчинятись вікна. В Укрзалізниці кажуть, що пасажир може звертатись з цими вимогами до провідника. Якщо забезпечити комфортні умови поїздки неможливо, то людину потрібно пересадити в інший вагон.

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Важливо! За необхідності пасажири можуть звернутися до контактного центру за номером 0800 503 111 або написати на сторінку Укрзалізниці у фейсбуці.