В компании заверили, что половина вагонов поездов сейчас оснащена кондиционерами. Все вагоны, которые покупают сейчас, оборудованы системами кондиционирования.
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Информацию о кондиционере можно получить при покупке билета
В системе booking.uz.gov.ua можно получить информацию о состоянии вагона. Вагоны с кондиционерами имеют специальную отметку на странице выбора места. Ее можно увидеть рядом с типом вагона. Кондиционерами оборудованы все без исключения поезда Интерсити+.
Какие условия в вагонах с кондиционерами:
- Температура должна быть от +22 до +26 градусов.
- В начале путешествия эта температура может быть больше. Системе кондиционирования нужно 20 минут, чтобы заработать и охладить воздух.
Все вагоны имеют систему вентиляции
Вагоны, которые не оборудованы кондиционерами, имеют систему вентиляции. Должны также открываться окна. В Укрзализныце говорят, что пассажир может обращаться с этими требованиями к проводнику. Если обеспечить комфортные условия поездки невозможно, то человека нужно пересадить в другой вагон.
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