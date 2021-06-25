В частности, будут курсировать еще 10 поездов. Полный список – читайте дальше!

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Укрзализныця назначила дополнительные поезда по следующим направлениям:

№ 197/198 Киев – Ковель отправится из Киева 26 июня в 6:36, а из Ковеля в этот же день в 11:27;

отправится из Киева 26 июня в 6:36, а из Ковеля в этот же день в 11:27; № 207/208 Ужгород – Киев отправится из Ужгорода 26 июня в 18:00. Обратно из столицы можно будет добраться поездом № 239/240 Киев – Ужгород. Из Киева он будет отправляться 27 июня в 19:58;

отправится из Ужгорода 26 июня в 18:00. Обратно из столицы можно будет добраться поездом № 239/240 Киев – Ужгород. Из Киева он будет отправляться 27 июня в 19:58; № 235/236 Киев – Ужгород отправится из Киева 25 и 27 июня в 20:28, а из Ужгорода 26 и 28 июня в 18:15;

отправится из Киева 25 и 27 июня в 20:28, а из Ужгорода 26 и 28 июня в 18:15; № 249/250 Киев – Черновцы отправляться из Киева 25 и 29 июня в 15:09. А из Черновцов (через Ивано-Франковск) – 24 и 28 июня в 19:15;

отправляться из Киева 25 и 29 июня в 15:09. А из Черновцов (через Ивано-Франковск) – 24 и 28 июня в 19:15; № 767/768 Киев – Херсон будет выезжать из Киева 25 июня в 13:25 и 27 июня в 14:15. Обратно из Херсона – 27 и 28 июня в 5:26;

будет выезжать из Киева 25 июня в 13:25 и 27 июня в 14:15. Обратно из Херсона – 27 и 28 июня в 5:26; № 223/224 Киев – Одесса отправится из Киева 28 июня в 8:11. И обратно в тот же день отправится в 10:51. На следующий день, 29 июня, в Одессу также назначен дополнительный поезд № 203/204 Киев – Одесса;

отправится из Киева 28 июня в 8:11. И обратно в тот же день отправится в 10:51. На следующий день, 29 июня, в Одессу также назначен дополнительный поезд № 203/204 Киев – Одесса; № 222/221 Одесса – Киев будет отправляться из Одессы 25 июня в 1:53. Из Киева он отправится 29 июня в 09:50;

будет отправляться из Одессы 25 июня в 1:53. Из Киева он отправится 29 июня в 09:50; № 124/123 Киев – Константиновка отправляться из столицы 25 и 27 июня в 21:20, а обратно из Константиновки – 26 и 28 июня в 17:40.

Отметим, ранее Укрзализныця назначила для туристов 11 дополнительных поездов, которые курсируют в направлении Черного и Азовского морей.

Кроме того, в Укрзализныце рассказали, как выбрать вагон с кондиционером.