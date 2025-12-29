Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".
Дивіться також Укрзалізниця запускає Святковий експрес, але проїхатись на ньому зможуть не всі
"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда "Гуцульщина" до Рахова та Квасів: що про це відомо?
Національний залізничний перевізник України, "Укрзалізниця", повідомив про продовження маршруту популярного флагманського поїзда номер 95 / 96 "Гуцульщина", адже про це вже неодноразово згадували пасажири. Тепер він курсує з Києва до високогірного міста Рахів із зупинкою в Квасах.
Маршрут поїзда "Гуцульщина" / фейсбук "Укрзалізниці"
Зміни запроваджені з 28 грудня 2025 року. Рахів – це найвисокогірніше місто України, яке відоме своїми мальовничими гірськими хребтами, стрімкими потоками та полонинами, а Кваси славляться мінеральними джерелами та цілющим повітрям. Завдяки новому маршруту ці локації стали ще доступнішими для туристів і поціновувачів активного відпочинку. Крім флагманського поїзда, до Рахова курсують:
- поїзд номер 143 / 144 "Суми – Рахів";
- поїзд номер 55 / 56 "Київ – Рахів";
- приміський дизель-поїзд номер 6441 / 6442 "Коломия – Ділове".
"Укрзалізниця" закликає планувати зимові подорожі високогірними Карпатами та насолоджуватися комфортними перевезеннями до Рахова та Квасів.
Дивіться також Мало хто знає, що один із найдовших кам'яних мостів Європи розташований в Україні
Плануючи подорож потягами "Укрзалізниці", заздалегідь перевіряйте актуальний розклад та можливі затримки на офіційній сторінці в телеграмі, щоб поїздка пройшла комфортно.
Де в Україні побачити одну з найбільш мальовничих залізничних станцій?
Ми вже розповідали про невелику залізничну станцію "Карпати", що розташована між зупинками Пасіка та Чинадієво. Станція стоїть буквально посеред лісу, в оточенні мальовничих карпатських схилів, та усього за кілька кілометрів від автошляху Київ – Чоп.
Станція "Карпати" – гарна знахідка для фотографів і романтиків. Тут можна не лише зробити видовищні світлини, а й затишно прогулятися та помилуватись краєвидами.