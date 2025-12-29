Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда "Гуцульщина" до Рахова та Квасів: що про це відомо?

Національний залізничний перевізник України, "Укрзалізниця", повідомив про продовження маршруту популярного флагманського поїзда номер 95 / 96 "Гуцульщина", адже про це вже неодноразово згадували пасажири. Тепер він курсує з Києва до високогірного міста Рахів із зупинкою в Квасах.

Маршрут поїзда "Гуцульщина" / фейсбук "Укрзалізниці"

Зміни запроваджені з 28 грудня 2025 року. Рахів – це найвисокогірніше місто України, яке відоме своїми мальовничими гірськими хребтами, стрімкими потоками та полонинами, а Кваси славляться мінеральними джерелами та цілющим повітрям. Завдяки новому маршруту ці локації стали ще доступнішими для туристів і поціновувачів активного відпочинку. Крім флагманського поїзда, до Рахова курсують:

поїзд номер 143 / 144 "Суми – Рахів";

поїзд номер 55 / 56 "Київ – Рахів";

приміський дизель-поїзд номер 6441 / 6442 "Коломия – Ділове".

"Укрзалізниця" закликає планувати зимові подорожі високогірними Карпатами та насолоджуватися комфортними перевезеннями до Рахова та Квасів.

Плануючи подорож потягами "Укрзалізниці", заздалегідь перевіряйте актуальний розклад та можливі затримки на офіційній сторінці в телеграмі, щоб поїздка пройшла комфортно.

