Travel Європа та світ Українська молодь може безкоштовно відвідати Європу: що потрібно знати та як подати заявку
15 квітня, 15:25
Мілена Бордакова
Основні тези
  • DiscoverEU – це програма Erasmus+, яка дозволяє молоді безкоштовно подорожувати Європою, надаючи спеціальний проїзний квиток для залізничних подорожей.
  • Учасники повинні відповідати віковим критеріям, заповнити онлайн-заявку та можуть подорожувати до 7 днів у період з 1 липня 2026 року по 30 вересня 2027 року.

Програма DiscoverEU відкриває молоді унікальну можливість безкоштовно подорожувати Європою та знайомитися з її культурою, історією й людьми з різних країн. Учасники можуть отримати проїзний квиток і вирушити в мандрівку, яка поєднує освіту, досвід і відкриття нових горизонтів.

Європа відкриває нові можливості для української молоді, які мріють подорожувати та пізнавати світ. У межах програми DiscoverEU учасники можуть безкоштовно вирушити у мандрівку різними країнами континенту. Усі важливі деталі читайте у нашій статті.

Дивіться також 5 міст Європи, про які мало хто чув: здатні здивувати більше за Рим 

Хто може взяти участь у програмі та як це працює?

DiscoverEU – це ініціатива програми Erasmus+, яка дає молоді можливість безкоштовно подорожувати Європою та знайомитися з її культурною спадщиною, історією та людьми з різних країн. Учасникам надається спеціальний проїзний квиток для подорожей переважно залізницею як найбільш екологічним видом транспорту. 


Деталі програми DiscoverEU / фото Eunews

В окремих випадках можуть дозволятися інші види перевезень, зокрема для жителів островів або віддалених регіонів. Також учасники отримують дисконтну картку DiscoverEU, яка дає:

  • знижки на проживання;
  • культурні заходи;
  • спорт;
  • місцевий транспорт та інші послуги. 

Щоб взяти участь, необхідно відповідати віковим критеріям (народитися в період з 1 липня 2007 року до 30 червня 2008 року), заповнити онлайн-заявку та пройти коротку вікторину (якщо заявка не подається у складі групи). 

Дивіться також Не такий романтичний, як здається: мінуси Парижа, про які мало говорять 

У разі успішного відбору учасники можуть подорожувати до 7 днів протягом одного місяця у період з 1 липня 2026 року по 30 вересня 2027 року. Також передбачена можливість подорожувати з друзями – у групі може бути до 5 осіб, якщо всі відповідають вимогам програми. 

Після відбору учасники отримують підтримку від національних агентств Erasmus+ та стають офіційними амбасадорами ініціативи, ділячись своїм досвідом у соцмережах під хештегом #DiscoverEU. Якщо вас цікавить, як подавали заявки попередні учасники, ви можете дізнатися більше деталей за цим посиланням.

Які ще подібні новинки будуть вам цікаві?

  • Дізнайтесь про класну ініціативу, яка дозволить учасникам безкоштовно проживати в Альпах цілий місяць. Науковці вирішили провести експеримент на висоті 2300 метрів, а саме, як така висота впливає на людський організм. Будуть оплачувати проживання та харчування в горах, а також платитимуть 400 євро за участь.

  • Або ж, що треба для того, щоб безкоштовно пожити на віддаленому острові. Фонд дикої природи Південного та Західного Уельсу оголосив набір волонтерів, яким пропонують безкоштовне проживання та харчування в обмін на допомогу з охороною природи.

Часті питання

