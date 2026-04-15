Українська молодь може безкоштовно відвідати Європу: що потрібно знати та як подати заявку
- DiscoverEU – це програма Erasmus+, яка дозволяє молоді безкоштовно подорожувати Європою, надаючи спеціальний проїзний квиток для залізничних подорожей.
- Учасники повинні відповідати віковим критеріям, заповнити онлайн-заявку та можуть подорожувати до 7 днів у період з 1 липня 2026 року по 30 вересня 2027 року.
Програма DiscoverEU відкриває молоді унікальну можливість безкоштовно подорожувати Європою та знайомитися з її культурою, історією й людьми з різних країн. Учасники можуть отримати проїзний квиток і вирушити в мандрівку, яка поєднує освіту, досвід і відкриття нових горизонтів.
Європа відкриває нові можливості для української молоді, які мріють подорожувати та пізнавати світ. У межах програми DiscoverEU учасники можуть безкоштовно вирушити у мандрівку різними країнами континенту. Усі важливі деталі читайте у нашій статті.
Дивіться також 5 міст Європи, про які мало хто чув: здатні здивувати більше за Рим
Хто може взяти участь у програмі та як це працює?
DiscoverEU – це ініціатива програми Erasmus+, яка дає молоді можливість безкоштовно подорожувати Європою та знайомитися з її культурною спадщиною, історією та людьми з різних країн. Учасникам надається спеціальний проїзний квиток для подорожей переважно залізницею як найбільш екологічним видом транспорту.
Деталі програми DiscoverEU
В окремих випадках можуть дозволятися інші види перевезень, зокрема для жителів островів або віддалених регіонів. Також учасники отримують дисконтну картку DiscoverEU, яка дає:
- знижки на проживання;
- культурні заходи;
- спорт;
- місцевий транспорт та інші послуги.
Щоб взяти участь, необхідно відповідати віковим критеріям (народитися в період з 1 липня 2007 року до 30 червня 2008 року), заповнити онлайн-заявку та пройти коротку вікторину (якщо заявка не подається у складі групи).
Дивіться також Не такий романтичний, як здається: мінуси Парижа, про які мало говорять
У разі успішного відбору учасники можуть подорожувати до 7 днів протягом одного місяця у період з 1 липня 2026 року по 30 вересня 2027 року. Також передбачена можливість подорожувати з друзями – у групі може бути до 5 осіб, якщо всі відповідають вимогам програми.
Після відбору учасники отримують підтримку від національних агентств Erasmus+ та стають офіційними амбасадорами ініціативи, ділячись своїм досвідом у соцмережах під хештегом #DiscoverEU. Якщо вас цікавить, як подавали заявки попередні учасники, ви можете дізнатися більше деталей за цим посиланням.
Які ще подібні новинки будуть вам цікаві?
Дізнайтесь про класну ініціативу, яка дозволить учасникам безкоштовно проживати в Альпах цілий місяць. Науковці вирішили провести експеримент на висоті 2300 метрів, а саме, як така висота впливає на людський організм. Будуть оплачувати проживання та харчування в горах, а також платитимуть 400 євро за участь.
Або ж, що треба для того, щоб безкоштовно пожити на віддаленому острові. Фонд дикої природи Південного та Західного Уельсу оголосив набір волонтерів, яким пропонують безкоштовне проживання та харчування в обмін на допомогу з охороною природи.
Часті питання
