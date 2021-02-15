Ночують на вулиці: українські туристи застрягли на Занзібарі через зламаний літак – фото й відео

Українські туристи застрягли на Занзібарі через несправність літака. Питання їхнього повернення вирішують дипломати з туроператором.

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Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак, – пише Ніколенко.

За його словами, МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше розв'язав питання їхнього повернення на Батьківщину.

Як українські туристи виживають на Занзібарі

Серед застряглих туристів є українська модель Анастасія Зінченко, яка запам'яталася як "дівчина із собачкою з Уханю". Вона поділилася в Instagram-stories, що авіакомпанія SkyUp, яка належить туристичному агентству Join Up, не реагує на проблему і невідомо, коли 190 осіб повернуться додому. Вона пише, що туристам доводиться ночувати на вулиці й в автобусі, оскільки їх не заселяють у хостел.

Через поломку літака ми всі живемо на вулиці другий день. Я вперше бачу таке ставлення до людей. Нас не кілька людей. Нас 190 осіб, – написала Анастасія.

Дівчина каже, що їм тільки обіцяють і водночас нічого не роблять. Вона додала, що найближчим часом авіакомпанія має вислати потрібні деталі, щоб полагодити літак. В той самий час, невідомо скільки туристам доведеться чекати, щоб його відремонтували.



Українські туристи застрягли на Занзібарі / Скриншоти з Instagram-stories Анастасії Зінченко

Також одна із застряглих туристок Катерина на сторінці в Instagram розповіла, що люди провели в аеропорту 12 годин, а на острові третю добу ночують на вулиці.

Нас розмістили в готелі без надання номерів, обіцяючи, що ввечері ми полетимо додому, але дива не сталося. Ми спали на лежаках біля басейну. Два автобуси з туристами відвезли в один із хостелів, який у місцевих вважається борделем. Нам не дають воду! Я мовчу про харчування. Тут суцільна антисанітарія, – повідомила туристка.

Вона додала, що на своєму офіційному сайті авіакомпанія пише, що розмістила всіх туристів у комфортних номерах, але це брехня.



Застряглим туристам на Занзібарі доводиться ночувати на вулиці / Скриншоти з Instagram-stories lup4ik

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Нагадаємо, раніше ми писали про інцидент, який трапився з літаком Boeing 757 DHL. Його вантажний люк відчинився на висоті 1600 метрів.

Авіакомпанія МАУ прагне допомогти пасажирам, які потребують перельотів в Україну в умовах подовження NOTAM з боку уряду Ізраїлю.