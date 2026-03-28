Travel Європа та світ В Україні дорожче: туристка була в шоці через низькі ціни в Японії
28 березня, 06:50
Оновлено - 10:54, 28 березня

В Україні дорожче: туристка була в шоці через низькі ціни в Японії

Софія Мінджоса
Основні тези
  • Українка Анна Кейбало була вражена, що ціни на їжу в Японії були нижчими, ніж в Україні.
  • Ціни на житло та транспорт у Японії виявилися такими ж, як у Європі, а організованість та порядок вразили туристку.

Подорож українки у Японію виявилася сповненою неочікуваними відкриттями та руйнуванням міфів. Туристка була приголомшена тим, наскільки у Японії все відрізняється від Європи та України.

Мандрівниця Анна Кейбало поділилася неочікуваними відкриттями про Японію, які її дуже здивували. З'ясувалося, що багато чого у цій країні геть не таке, як усі звикли думати.

Читайте також Не Санторіні: 4 грецькі острови, які стали хітами серед українців

Що найбільше здивувало українку в Японії?

Анна очікувала побачити в Японії величезні цінники, адже існує поширена думка, що у цій країні дорого. Однак дівчина дуже здивувалася, коли зрозуміла, що ціни в українських ресторанах дорожчі, ніж у японських. 

Наприклад, вечеря на двох з двома основними стравами, алкоголем і тартаром коштувала 2 300 гривень у розпіареному закладі, в який треба ще 2 години стояти в черзі за вільним столиком. Дві матчі і два десерти в кав'ярні коштували всього 560 гривень. При тому, що в Україні, за словами дівчини, вона за одну матчу платить щонайменше 150 гривень.

Ціни на проїзд і житло у Японії такі самі, як у Європі. Українка розповіла, що за маленьку квартиру з дірявою постіллю у Варшаві платила так само, як у Токіо у 3-зірковому готелі зі стерильною чистотою.

Загалом, українку дуже здивували порядок та організованість, які панують в Японії. А ще те, що місцеві часто думали, що вони з подругою француженки, і навіть питали, чи в Україні люди говорять французькою.

А ось на станції метро Анна думала, що от-от впаде на землю і почне ридати. Все тому, що схема метро більше нагадувала ребус, який неможливо розгадати. Однак з'ясувалося, що разом з інтернетом і Google Картами розібратися дуже просто.

Як зекономити у Японії?

Видання Daily Mail дало кілька порад, які допоможуть туристам зекономити гроші у Японії. Зокрема, житло варто бронювати в останню хвилину, а не заздалегідь – так буде дешевше. Крім того, обирати готель краще далі від центру, але біля станції метро. 

Громадський транспорт вигідний з проїзним на 7 днів, а подорожувати варто менш туристичними містами, де ціни зазвичай менші.

Куди поїхати в Азії?

  • Азія – це величезний материк, який приховує багато цікавих та атмосферних місць. Експерти назвали ті міста і країни, які мусять побачити усі, хто вважає себе досвідченим мандрівником.

  • У списку опинилося одне з найромантичніших міст, яке часто порівнюють з Венецією, – Хоян у В'єтнамі. Тут замість гондол є традиційні човни-корзини, які везуть туристів у кокосове село.

  • Місто Чунцін у Китаї – це те, що назавжди змінить ваше уявлення про міську архітектуру. Тут потяги їдуть просто крізь будинки, а саме місто збудоване вертикально, а не горизонтально. Усе в Чунціні нагадує кадри з науково-фантастичного фільму.