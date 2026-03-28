Мандрівниця Анна Кейбало поділилася неочікуваними відкриттями про Японію, які її дуже здивували. З'ясувалося, що багато чого у цій країні геть не таке, як усі звикли думати.

Що найбільше здивувало українку в Японії?

Анна очікувала побачити в Японії величезні цінники, адже існує поширена думка, що у цій країні дорого. Однак дівчина дуже здивувалася, коли зрозуміла, що ціни в українських ресторанах дорожчі, ніж у японських.

Наприклад, вечеря на двох з двома основними стравами, алкоголем і тартаром коштувала 2 300 гривень у розпіареному закладі, в який треба ще 2 години стояти в черзі за вільним столиком. Дві матчі і два десерти в кав'ярні коштували всього 560 гривень. При тому, що в Україні, за словами дівчини, вона за одну матчу платить щонайменше 150 гривень.

Ціни на проїзд і житло у Японії такі самі, як у Європі. Українка розповіла, що за маленьку квартиру з дірявою постіллю у Варшаві платила так само, як у Токіо у 3-зірковому готелі зі стерильною чистотою.

Загалом, українку дуже здивували порядок та організованість, які панують в Японії. А ще те, що місцеві часто думали, що вони з подругою француженки, і навіть питали, чи в Україні люди говорять французькою.

А ось на станції метро Анна думала, що от-от впаде на землю і почне ридати. Все тому, що схема метро більше нагадувала ребус, який неможливо розгадати. Однак з'ясувалося, що разом з інтернетом і Google Картами розібратися дуже просто.

Українка розповіла, що її здивувало у Японії: відео

Як зекономити у Японії?

Видання Daily Mail дало кілька порад, які допоможуть туристам зекономити гроші у Японії. Зокрема, житло варто бронювати в останню хвилину, а не заздалегідь – так буде дешевше. Крім того, обирати готель краще далі від центру, але біля станції метро.

Громадський транспорт вигідний з проїзним на 7 днів, а подорожувати варто менш туристичними містами, де ціни зазвичай менші.

