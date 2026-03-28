Путешественница Анна Кейбало поделилась неожиданными открытиями о Японии, которые ее очень удивили. Выяснилось, что многое в этой стране совсем не такое, как все привыкли думать.
Что больше всего удивило украинку в Японии?
Анна ожидала увидеть в Японии огромные ценники, ведь существует распространенное мнение, что в этой стране дорого. Однако девушка очень удивилась, когда поняла, что цены в украинских ресторанах дороже, чем в японских.
Например, ужин на двоих с двумя основными блюдами, алкоголем и тартаром стоил ужин на двоих с двумя основными блюдами алкоголем и тартаром стоил 2 300 гривен в распиаренном заведении, в которое надо еще 2 часа стоять в очереди за свободным столиком. Две матчи и два десерта в кофейне стоили всего 560 гривен. При том, что в Украине, по словам девушки, она за одну матча платит минимум 150 гривен.
Цены на проезд и жилье в Японии такие же, как в Европе. Украинка рассказала, что за маленькую квартиру с дырявой постелью в Варшаве платила так же, как в Токио в 3-звездочном отеле со стерильной чистотой.
В общем, украинку очень удивили порядок и организованность, которые царят в Японии. А еще то, что местные часто думали, что они с подругой француженки, и даже спрашивали, говорят ли люди в Украине на французском.
А вот на станции метро Анна думала, что вот-вот упадет на землю и начнет рыдать. Все потому, что схема метро больше напоминала ребус, который невозможно разгадать. Однако выяснилось, что вместе с интернетом и Google Картами разобраться очень просто.
Как сэкономить в Японии?
Издание Daily Mail дало несколько советов, которые помогут туристам сэкономить деньги в Японии. В частности, жилье стоит бронировать в последнюю минуту, а не заранее – так будет дешевле. Кроме того, выбирать отель лучше дальше от центра, но возле станции метро.
Общественный транспорт выгодный с проездным на 7 дней, а путешествовать стоит менее туристическими городами, где цены обычно меньше.
Куда поехать в Азии?
Азия – это огромный материк, который скрывает много интересных и атмосферных мест. Эксперты назвали те города и страны, которые должны увидеть все, кто считает себя опытным путешественником.
В списке оказался один из самых романтичных городов, который часто сравнивают с Венецией, – Хоян во Вьетнаме. Здесь вместо гондол есть традиционные лодки-корзины, которые везут туристов в кокосовую деревню.
Город Чунцин в Китае – это то, что навсегда изменит ваше представление о городской архитектуре. Здесь поезда едут просто сквозь дома, а сам город построен вертикально, а не горизонтально. Все в Чунцине напоминает кадры из научно-фантастического фильма.