Сент-Моріц розташований в Альпах, а тому в ньому відкриваються неймовірні краєвиди куди не глянь. Користувачка тіктоку @mariya.italiano поділилася власними спостереженнями про це розкішне місце.

Читайте також Куди поїхати за справжньою зимовою казкою: експерти одностайно назвали одне місце

Що українка розповіла про Сент-Моріц?

Марія добиралася до Сент-Моріцу потягом Trenino rosso, який їде мальовничою місцевістю з Італії до Швейцарії.

Швейцарські пейзажі, природа, гори, льодовики, озера. Цей шлях – просто вау,

– розповіла авторка відео.

Мальовниче озеро Сент-Моріц взимку замерзає і перетворюється на арену для кінних перегонів, які називаються White Turf. Це єдині у світі скачки, які відбуваються на льоду. Однак Марії не пощастило і озеро ще не покрилося кригою.

Особливої атмосфери курорту додають карети з конями, які возять туристів. Спостерігаючи за ними, здається, що потрапив у казку.

Українка радить обов'язково спробувати швейцарський шоколад Laderach. Вона назвала його найсмачнішим, який коли-небудь куштувала. Водночас про популярну історичну кав'ярню Hanselmann в жінки залишилися негативні враження. Гарячий шоколад, який вона там замовила, на смак нагадував каву "3 в 1". Він був абсолютно несмачний і дорогий – 11 євро за чашку (близько 550 гривень).

Українка поділилася враженнями про Сент-Моріц: відео

Зверніть увагу! Сент-Моріц називають одним з улюблених європейських гірськолижних курортів мільйонерів. Саме тут взимку збираються найбагатші люди світу, щоб покататися на лижах та відпочити на найвищому рівні. Серед інших курортів, які обирають багатії, є Куршевель у Франції та Церматт у Швейцарії.

Де можна безкоштовно покататися на лижах у Європі?

Як пише Daily Mail, гірськолижний курорт Сен-Коломбан-де-Віллар у Франції зробив катання на лижах безкоштовним у цьому сезоні. Річ у тому, що курорт має величезний дефіцит бюджету і йому не вигідно наймати працівників для продажу скіпасів на витяги. Виявилося, що взагалі не продавати скіпаси – дешевше. Через це доступ до трас і витягів абсолютно безкоштовний, платити потрібно лише за спорядження, якщо нема власного.