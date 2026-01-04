Сент-Мориц расположен в Альпах, а потому в нем открываются невероятные виды куда ни глянь. Пользовательница тиктока @mariya.italiano поделилась собственными наблюдениями об этом роскошном месте.

Что украинка рассказала о Сент-Морице?

Мария добиралась до Сент-Морица поездом Trenino rosso, который едет по живописной местности из Италии в Швейцарию.

Швейцарские пейзажи, природа, горы, ледники, озера. Этот путь – просто вау,

– рассказала автор видео.

Живописное озеро Сент-Мориц зимой замерзает и превращается в арену для конных скачек, которые называются White Turf. Это единственные в мире скачки, которые происходят на льду. Однако Марии не повезло и озеро еще не покрылось льдом.

Особой атмосферы курорту добавляют кареты с лошадьми, которые возят туристов. Наблюдая за ними, кажется, что попал в сказку.

Украинка советует обязательно попробовать швейцарский шоколад Laderach. Она назвала его самым вкусным, который когда-либо пробовала. В то же время о популярной исторической кофейне Hanselmann у женщины остались негативные впечатления. Горячий шоколад, который она там заказала, на вкус напоминал кофе "3 в 1". Он был абсолютно невкусный и дорогой – 11 евро за чашку (около 550 гривен).

Украинка поделилась впечатлениями о Сент-Морице: видео

Обратите внимание! Сент-Мориц называют одним из любимых европейских горнолыжных курортов миллионеров. Именно здесь зимой собираются самые богатые люди мира, чтобы покататься на лыжах и отдохнуть на самом высоком уровне. Среди других курортов, которые выбирают богачи, есть Куршевель во Франции и Церматт в Швейцарии.

Где можно бесплатно покататься на лыжах в Европе?

Как пишет Daily Mail, горнолыжный курорт Сен-Коломбан-де-Виллар во Франции сделал катание на лыжах бесплатным в этом сезоне. Дело в том, что курорт имеет огромный дефицит бюджета и ему не выгодно нанимать работников для продажи скипассов на подъемники. Оказалось, что вообще не продавать скипасы – дешевле. Поэтому доступ к трассам и подъемникам абсолютно бесплатный, платить нужно только за снаряжение, если нет собственного.