Золоті ворота Галича: на Прикарпатті є своя Тустань, і ось чим вона особлива

Поки туристи штурмують знамениті Урицькі скелі на Львівщині, на Прикарпатті тихо живе своєю дивовижною історією інша Тустань. Це затишне село колись було неприступним річковим портом та справжніми золотими воротами Галицького князівства.

Прикарпатська Тустань лежить у мальовничій місцині на пагорбах у межиріччі трьох водних артерій – величного Дністра, Гнилої Липи та Бибелки. І 24 Канал розповість саме про неї докладніше.

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Що цікавого варто знати про Тустань на Прикарпатті?

Тустань в Івано-Франківській області – це невелике село, де сьогодні мешкають приблизно півтори тисячі людей. Воно розташоване всього за кілька кілометрів від древнього Галича. І хоча тут немає гігантських кам'яних брил, знаних за львівською Тустанню, місцева земля буквально дихає княжою величчю та приховує таємниці, які здатні конкурувати з будь-яким карпатським заповідником.

Головна інтрига прикарпатської Тустані криється в її назві та стратегічному минулому. Місцеві легенди, про які дбайливо розпитували у старожилів, пропонують одразу кілька захопливих версій. За однією з них, колись галицький князь, ідучи в похід зі своїм військом, зупинився на цих пагорбах перепочити та впевнено промовив: "Тут станемо". Інший переказ стверджує, що саме у цьому місці, де Гнила Липа впадає у Дністер, колись вирувала жвава пристань для суден.

Проте найцікавіша гіпотеза пов'язана з суворою середньовічною митницею. У часи, коли в сусідньому Крилосі була столиця Галицького князівства, потрапити на його територію було непросто. На місці сучасного села стояли міцні ворота – справжній пропускний пункт. Кожне торгове судно чи купецький віз зупиняли безапеляційним вигуком митників: "Ту стань!" І лише після сплати мита й ретельної перевірки гості здобували омріяний дозвіл рухатися далі до княжого Галича.



Ось така історія Тустані зустрічає гостей цього села Івано-Франківської області / Фото Vitalii Kravchenko

Зруйнована фортеця єпископа та хрущовська кукурудза

Історичні хроніки підтверджують, що прикарпатська Тустань – це не просто звичайне село, а колишнє місто-воїн. Є думка, що на початку XIII століття Тустань належала галицькому єпископові та мала надзвичайно потужні дерев'яні й земляні укріплення. На жаль, наприкінці того ж століття фортецю вщент спалили татари.

Проте життя там не зупинилося. Перша ж офіційна письмова згадка про село датована 1621 роком. Також археологи знайшли на території сучасної Тустані унікальні сліди давньоруського поселення, а в сусідній Медусі – кам'яні знаряддя праці доби бронзи.

Навіть за радянських часів місцева земля дивувала рекордами. У 1963 році тутешній колгосп за фантастичні врожаї кукурудзи став учасником престижної на ту пору виставки ВДНГ у Москві та здобув диплом II ступеня. Микита Хрущов якраз тоді очолював СРСР і влаштував масштабну "кукурудзяну лихоманку", щоб "наздогнати й перегнати Америку".

Головною архітектурною перлиною села сьогодні є старовинна дерев'яна триверха церква УГКЦ, розташована поблизу мальовничого озера. Поруч із нею височіють дві дзвіниці – автентична дерев'яна триярусна та нова цегляна.

Загалом – це ідеальне місце для тих, хто прагне втекти від галасливих туристичних натовпів, доторкнутися до джерел української державності та відчути справжній спокій на березі життєдайного Дністра. І відвідини прикарпатської Тустані можуть стати чудовою нагодою для дослідження невідомої України, адже справжні історичні скарби часто ховаються зовсім поруч із популярними маршрутами.

Давній Галич та Крилос розташовані неподалік прикарпатської Тустані: дивіться відео viola.lifeandtravel

Чим вражає львівська Тустань та які ще дива приховує Захід Україн?

Поки прикарпатська Тустань лише відкриває свої таємниці, її відома тезка на Львівщині вже давно стала легендою. Історичне місто-фортеця Тустань, розташоване поблизу села Урич, у IX – XIII століттях слугувало стратегічним оборонним і митним пунктом. Сьогодні цей унікальний скельний комплекс приваблює тисячі мандрівників, які прагнуть на власні очі побачити величні скелі та дізнатися їхню історію.

Для тих же, хто планує тривалішу мандрівку західними регіонами України, є безліч інших дивовижних куточків, які вдало поєднують історію та неймовірні пейзажі. Це, до прикладу: