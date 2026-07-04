Прикарпатская Тустань расположена в живописном месте на холмах в междуречье трех водных артерий – величественного Днестра, Гнилой Липы и Бибелки. И 24 Канал расскажет именно о ней подробнее.

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Что интересного стоит знать о Тустани на Прикарпатье?

Тустань в Ивано-Франковской области – это небольшое село, где сегодня проживает около полутора тысяч человек. Оно расположено всего в нескольких километрах от древнего Галича. И хотя здесь нет гигантских каменных глыб, которыми славится львовская Тустань, местная земля буквально дышит княжеским величием и таит секреты, способные соперничать с любым карпатским заповедником.

Главная интрига прикарпатской Тустани кроется в ее названии и стратегическом прошлом. Местные легенды, о которых заботливо расспрашивали старожилов, предлагают сразу несколько увлекательных версий. Согласно одной из них, когда-то галицкий князь, отправляясь в поход со своим войском, остановился на этих холмах, чтобы отдохнуть, и уверенно произнес: "Тут станем". Другое предание гласит, что именно в этом месте, где Гнилая Липа впадает в Днестр, когда-то кипела оживленная пристань для судов.

Однако самая интересная гипотеза связана со строгой средневековой таможней. В те времена, когда в соседнем Крилосе находилась столица Галицкого княжества, попасть на его территорию было непросто. На месте современного села стояли крепкие ворота – настоящий пропускной пункт. Каждое торговое судно или купеческую повозку останавливали безапелляционным криком таможенников: "Ту стань!" И только после уплаты пошлины и тщательной проверки гости получали желанное разрешение двигаться дальше к княжескому Галичу.



Вот такая история Тустани встречает гостей этого села Ивано-Франковской области / Фото Vitalii Kravchenko

Разрушенная крепость епископа и хрущевская кукуруза

Исторические хроники подтверждают, что прикарпатская Тустань – это не просто обычное село, а бывший город-воин. Существует мнение, что в начале XIII века Тустань принадлежала галицкому епископу и имела чрезвычайно мощные деревянные и земляные укрепления. К сожалению, в конце того же века крепость была полностью сожжена татарами.

Однако жизнь там не остановилась. Первое официальное письменное упоминание о селе датируется 1621 годом. Также археологи обнаружили на территории современной Тустани уникальные следы древнерусского поселения, а в соседней Медусе – каменные орудия труда эпохи бронзы.

Даже в советские времена местная земля удивляла рекордами. В 1963 году здешний колхоз за фантастические урожаи кукурузы стал участником престижной на то время выставки ВДНХ в Москве и получил диплом II степени. Никита Хрущев как раз тогда возглавлял СССР и устроил масштабную "кукурузную лихорадку", чтобы "догнать и перегнать Америку".

Главной архитектурной жемчужиной села сегодня является старинная деревянная трехкупольная церковь УГКЦ, расположенная вблизи живописного озера. Рядом с ней возвышаются две колокольни – аутентичная деревянная трехярусная и новая кирпичная.

В целом – это идеальное место для тех, кто стремится уйти от шумных туристических толп, прикоснуться к истокам украинской государственности и почувствовать настоящий покой на берегу живительного Днестра. А посещение прикарпатской Тустани может стать прекрасной возможностью для знакомства с неизвестной Украиной, ведь настоящие исторические сокровища часто скрываются совсем рядом с популярными маршрутами.

Древний Галич и Крилос расположены неподалеку от прикарпатской Тустани: смотрите видео viola.lifeandtravel

Чем впечатляет львовская Тустань и какие еще чудеса скрывает Запад Украины?

Пока прикарпатская Тустань только раскрывает свои тайны, ее известная тезка на Львовщине уже давно стала легендой. Исторический город-крепость Тустань, расположенный недалеко от села Урич, в IX – XIII веках служил стратегическим оборонительным и таможенным пунктом. Сегодня этот уникальный скальный комплекс привлекает тысячи путешественников, стремящихся воочию увидеть величественные скалы и узнать их историю.

Для тех же, кто планирует более длительное путешествие по западным регионам Украины, есть множество других удивительных уголков, которые удачно сочетают историю и невероятные пейзажи. Это, к примеру: