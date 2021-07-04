Водночас 22,5% не мають можливості поїхати відпочити. Найпопулярнішим залишається відпочинок в межах України.

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Утім, попри тепло, сонце, і бажання відпочити, варто пам'ятати, що COVID-19 досі вирує на території України. Навіть попри те, що захворюваність наразі значно впала, щодня фіксують приблизно 500 – 700 нових випадків.

Про що потрібно пам'ятати перед поїздкою закордон

Тож планувати відпустку необхідно з урахування правил безпеки, якими українці часто нехтують. Гендиректор Центру громадського здоров'я України Роман Родина звернув увагу на те, що в зеленій зоні досі є відповідні обмеження, що стосується:

носіння масок;

дотримання соціальної дистанції в місцях масового скупчення.

Відтак, ніяких обмежень щодо пересувань між регіонами немає, тож Україною можна подорожувати вільно з дотриманням протиепідемічних норм. Утім, якщо громадяни планують провести свій відпочинок закордоном, а таких, за даними КМІС – 9%, треба врахувати декілька карантинних особливостей.

Перед тим, як їхати закордон, варто вивчити критерії в'їзду до країн. Адже не всі держави наразі пускають до себе українців, навіть із вакцинацією. Євросоюз досі не включив Україну до списку країн, безпечних для подорожей. В Міністерстві закордонних справ сподіваються, що це станеться за 2 тижні.

Українці планують відпочивати за кордоном: дивіться відео

Навіть якщо українцям дозволять в'їжджати на територію ЄС, то не всі щеплення від коронавірусу там приймають. Наприклад, Євросоюз наразі не визнав китайську вакцину Sinovak, якою здебільшого імунізують в Україні, та індійську – Covishield. Для подорожей Європою нині підходять лише:

Pfizer;

AstraZeneca;

Moderna;

Johnson&Johnson.

"Якщо країна пише, що треба пред'явити документ, який свідчить про проходження повного курсу вакцинації, то це може бути і ковідний, і міжнародний сертифікат, залежно від того, що у людини наразі є", – розповів гендиректор Центру громадського здоров'я України Роман Родина.

В які країни можна потрапити без щеплень

Для того, аби підтвердити факт вакцинації, потрібно звернутися до сімейного лікаря, він і видасть відповідний сертифікат. Утім, є країни, які пускають до себе без щеплень. Наприклад, Болгарія вимагає лише зроблений за 72 години до перетину кордону ПЛР-тест. Або ж має бути документ, який засвідчить, що людина перехворіла на коронавірус не менше, ніж за 14 днів та не більше, ніж за 6 місяців до дати в'їзду.

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Схожі правила для українців запровадила й Туреччина, Греція та Хорватія. Водночас без жодних вимог українцям можна потрапити до Чорногорії. Утім, умови в'їзду у всіх країнах змінюють в залежності від стану захворюваності на COVID-19, тож навіть перед самим від'їздом не зайвим буде вчергове їх перевірити, аби на кордоні не бути повернутим назад в Україну.

Під час подорожей є ризики інфекційних хвороб

Подорожуючи, може чекати й інша небезпека, такі хвороби як гострі кишкові інфекції, гепатит, сонячний лишай та малярія. Тож перед тим, варто ознайомитися з особливостями кожної країни. Однією з причин хвороб у відпустці може бути неякісна вода. Про це застерігають у Центрі громадського здоров'я.

"Саме прісні водойми закордоном, особливо в сільській місцевості, можуть бути інфіковані збудниками різних хвороб. Думати про безпеку води, не тільки тієї, яку ви п'єте, а і яку ви використовуєте для гігієнічних процедур, для прання одягу, миття овочів та посуду – завжди потрібно користуватися безпечною водою", – сказала начальниця відділу статистики та аналізу ЦГЗ Катерина Матюшкіна.

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Наразі хвиля коронавірусу у світі потроху спадає. Водночас стрімко поширюється новий його штам – Дельта. Він зафіксований в понад 90 країн світу, тож аби COVID-19 знову не набрав обертів захворюваності та смертності потрібно дотримуватись карантинних обмежень.