Перед поїздкою варто з'ясувати деталі, які ймовірно загрожуватимуть життю. Звісно, підготувавшись, їх можна уникнути.

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Нестерпна спека

Саме те, що характерне для деяких країн Африки. Тому завжди майте головний убір та запаси води.

Якщо ж хочете вирушити в комфортну подорож, то робіть це в липні – серпні, й обирайте Південну Африку і Ефіопське нагір'я.

Хвороби та інфекції

Африка – надзвичайно теплий континент, тому тут дуже багато паразитів та інфекцій. Ви можете заразитися однією із хвороб: холера, чума, малярія, жовта лихоманка, некаторозі і анкілостомоз.

Як уникнути зараження?

Холера – купайтеся у спеціально відведених місцях, пийте кип'ячену чи бутельовану воду, фрукти і овочі після миття обливайте окропом, й очевидно, ретельно дотримуйтеся правил гігієни.

– купайтеся у спеціально відведених місцях, пийте кип'ячену чи бутельовану воду, фрукти і овочі після миття обливайте окропом, й очевидно, ретельно дотримуйтеся правил гігієни. Чума – перед мандрівкою зробіть щеплення, уникайте контактів з хворими, зупиняйтеся в пристойних готелях та не контактуйте з гризунами і верблюдами.

Малярія – завішуйте вікна та двері сітками, використовуйте фумігатори, щоб малярійні комарі не потрапили в приміщення й не вкусили вас.



Небезпека малярійних комарів в Африці / Фото: SCIENCE PHOTO LIBRARY

Жовта лихоманка (розносником інфекції є комаха, схоже на комара) – це одна з найнебезпечніших африканських інфекцій, тому обов'язково зробіть щеплення.

Некаторозі і анкілостомоз – носіть взуття з хорошою підошвою і не лежіть на землі без підстилок та одягу. Адже причиною захворювання є дрібні черв'яки, які проникають в організм, прогризаючи шкіру.

Крім того, в Африці існує ще окрема група захворювань від комах: вухереріоз, лоаоз, лейшманіоз, африканський трипаносомоз, й черв'яків: шистосомоз, стронгілоїдоз, парагонімоз, клонорхоз, дракункульоз.

Небезпечні тварини

Звісно, у цивілізованій мандрівці шанс натрапити на таку небезпеку – мізерний, але, якщо збираєтеся в похід без гіда або на африканське сафарі, то необхідно знати, що можна зустріти таких диких і небезпечних тварин: африканська гадюка, нільський крокодил, капські буйволи, бегемот й гієни. Щороку вони спричиняють чималу кількість жертв.

Піщана буря Самум

Недарма вони мають цю назву – "самум" означає отруйний. І такі бурі дійсно призводили до загибелі цілих караванів. Вони спостерігаються в пустелях Північної Африки й Аравійського півострова. Найчастіше трапляються навесні й влітку.



Піщана буря Самум / Фото: vespig.wordpress.com

Приблизно за годину до бурі, яскраве сонце тьмяніє, заволікається каламутною плівкою, а на горизонті з'являється маленька темна хмара. Вона швидко збільшується, і одразу за декілька хвилин день темніє, й дрібний піщаний пил потрапляє всюди.

Терористичні напади

В деяких державах Африки є небезпека терористичних нападів, особливо в столиці Бамако, а також у багатьох районах північної й центральної частини Малі. Готелі та ресторани часто піддаються нападам, а мандрівники стикаються з тероризмом і викраденнями. Але в Малі загрожують не тільки терористи, з особливою обережністю тут треба ставитися до води, бо можна легко заразитися дранкулезом.

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Канібалізм

В західній частині Африки розташована Нігерія, де проживає плем'я мамбіла. Донедавна всі вони поголовно були канібалами й могли б залишатися такими, якби тільки не страх перед владою.

Згідно з повір'ям тіло ворога має поїдатися на місці бою. Для цього м'ясо відрізалось великим ножем. Вважається, що сила ворога перейде до переможців разом з його плоттю.

Чи відбувається це досі – неможливо стверджувати, але знати треба.