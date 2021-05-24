Про те, що хвороба поширилась навіть на найвищу вершину світу, виданню повідомив керівник австрійської експедиції Лукас Фуртенбах. Попри це, офіційні представники непальського альпінізму заперечують наявність будь-яких активних випадків COVID-19.
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Напередодні Фуртенбах зупинив свою експедицію на Еверест через побоювання поширення вірусу. За його словами, що 1 з його колег та 6 гідів-шерпів отримали позитивні результати тестів на COVID-19.
У нас в базовому таборі щонайменше 100 осіб з позитивним діагнозом на COVID-19, а справжні цифри можуть бути близькі до 150 або 200,
– заявив він.
Експедитор сказав, очевидно, що в базовому таборі Евересту було багато випадків, оскільки він бачив багатьох хворих людей, які "кашляли у своїх наметах".
Більшість людей все ще перебуває у базовому таборі, сподіваючись на гарну погоду наступного тижня, щоб вони могли здійснити остаточний поштовх до вершини. Хочуть встигнути до завершення сезону сходження в кінці травня 2021 року.
Інші випадки
Інші альпіністські команди не повідомляли про зараження серед своїх членів або персоналу. Кілька альпіністів отримали позитивні результати тестування після того, як їх вивели з базового табору Евересту.
Коронавірус в Непалі
- У Непалі 21 травня повідомили про 8 607 нових випадків зараження COVID-19.
- Від початку пандемії в там захворіли понад 497 тисяч людей.
- Померли від ускладнень інфекції – 6 024 людини.