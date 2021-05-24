Про те, що хвороба поширилась навіть на найвищу вершину світу, виданню повідомив керівник австрійської експедиції Лукас Фуртенбах. Попри це, офіційні представники непальського альпінізму заперечують наявність будь-яких активних випадків COVID-19.

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Напередодні Фуртенбах зупинив свою експедицію на Еверест через побоювання поширення вірусу. За його словами, що 1 з його колег та 6 гідів-шерпів отримали позитивні результати тестів на COVID-19.

У нас в базовому таборі щонайменше 100 осіб з позитивним діагнозом на COVID-19, а справжні цифри можуть бути близькі до 150 або 200,

– заявив він.

Експедитор сказав, очевидно, що в базовому таборі Евересту було багато випадків, оскільки він бачив багатьох хворих людей, які "кашляли у своїх наметах".

Довідка. Загалом 408 іноземним альпіністам видали дозволи піднятися на Еверест цього сезону. Їм допомагають кілька сотень шерпів та допоміжний персонал, який перебував в базовому таборі з квітня 2021 року.

Більшість людей все ще перебуває у базовому таборі, сподіваючись на гарну погоду наступного тижня, щоб вони могли здійснити остаточний поштовх до вершини. Хочуть встигнути до завершення сезону сходження в кінці травня 2021 року.

Інші випадки

Інші альпіністські команди не повідомляли про зараження серед своїх членів або персоналу. Кілька альпіністів отримали позитивні результати тестування після того, як їх вивели з базового табору Евересту.

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