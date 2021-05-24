О том, что болезнь распространилась даже на самую высокую вершину мира, изданию сообщил руководитель австрийской экспедиции Лукас Фуртенбах. Несмотря на это, официальные представители непальского альпинизма отрицают наличие каких-либо активных случаев COVID-19.

Внимание В Индии на фоне COVID-19 распространяется черный грибок: обнаружили почти 9 тысяч инфицированных

Накануне Фуртенбах остановил свою экспедицию на Эверест из-за опасений распространения вируса. По его словам, один из его коллег и шесть гидов-шерпов получили положительные результаты тестов на COVID-19.

У нас в базовом лагере по меньшей мере 100 человек с положительным диагнозом COVID-19, а настоящие цифры могут быть близки к 150 или 200,

– заявил он.

Экспедитор сказал: очевидно, что в базовом лагере Эвереста было много случаев, так как он "видел многих больных людей, которые кашляли в своих палатках".

Справка. Всего 408 иностранным альпинистам выдали разрешение подняться на Эверест в этом сезоне. Им помогают несколько сотен шерпов и вспомогательный персонал, находившийся в базовом лагере с апреля 2021 года.

Большинство людей все еще находятся в базовом лагере, надеясь на хорошую погоду на следующей неделе, чтобы они могли сделать окончательный рывок к вершине. Хотят успеть до завершения сезона восхождения в конце мая 2021 года.

Другие случаи

Другие альпинистские команды не сообщали о заражении среди своих членов или персонала. Несколько альпинистов получили положительные результаты тестирования после того, как их вывели из базового лагеря Эвереста.

Коронавирус в Непале