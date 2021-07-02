Чим старші люди, тим менше у них є планів на подорожі. Натомість молоде покоління активніше пакує валізи та збирається у мандри.
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Де українці проведуть відпустку
Відповідно до соціологічного опитування, яке проводило КМІС, 48% українців планують відпочивати поза домом. А майже чверть опитаних не має можливості кудись поїхати.
Як відпочиватимуть українці у 2021 році / Інфографіка 24 канал
Найпопулярнішим залишається відпочинок в Україні. Зокрема, в Карпати найчастіше збираються із західного та південного регіонів країни.
Закордон планують їхати лише 9% опитаних, і цікаво, що переважають жителі селищ, а не міст. Проживають вони переважно у західній та центральній Україні.
До речі, жінки частіше хочуть лишатися вдома на відпочинок, або ж планують мандрівки до родичів у село. Водночас чоловіки більше прагнуть провести відпустку закордоном, або в Карпатах.
Які найпопулярніші напрямки серед українців
За даними аналітики Google, українці після пандемії частіше прагнуть поїхати на відпочинок. Вони шукають різноманітні варіанти як всередині країни, так і за її межами.
Найпопулярнішими напрямками відпочинку в Україні стали:
- Бердянськ;
- Залізний Порт;
- Коблево;
- Затока;
- Кирилівка.
Збільшилась кількість запитів про відпочинок на закордонних курортах. Найпопулярнішою країною для відпочинку залишається Туреччина, проте цікавляться також відпочинком на Кіпрі, в Албанії, Болгарії та Чорногорії.