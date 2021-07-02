Чем старше люди, тем меньше у них есть планы на путешествия. Зато молодое поколение активно пакует чемоданы и собирается в путешествие.

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Где украинцы проведут отпуск

Согласно социологическому опросу, проводившего КМИС, 48% украинцев планируют отдыхать вне дома. А почти четверть опрошенных не имеет возможности уехать.



Как отдыхать украинцы в 2021 году / Инфографика 24 канал

Самым популярным остается отдых в Украине. В частности, в Карпаты чаще всего собираются жители с западного и южного регионов страны.

Заграницу планируют ехать только 9% опрошенных, и интересно, что преобладают жители поселков, а не городов. Проживают они преимущественно в западной и центральной Украины.

Кстати, женщины чаще планируют остаться дома на отдых или поехать к родственникам в деревню. Тогда как мужчины больше стремятся провести отпуск за границей или в Карпатах.

Обратите внимание! Опрос проводил Киевский международный институт социологии (КМИС) 8 и 9 июня 2021 года. По телефону опросили 2007 респондентов из 108 населенных пунктов Украины (кроме АР Крым) в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украины. Статистическая погрешность не превышает 0,5%.

Какие самые популярные направления среди украинском

По данным аналитики Google, украинцы после пандемии чаще стремятся поехать на отдых. Они ищут различные варианты как внутри страны, так и за ее пределами.

Самыми популярными направлениями отдыха в Украине стали:

Бердянск;

Железный Порт;

Коблево;

Затока;

Кирилловка.

Увеличилось количество запросов об отдыхе на зарубежных курортах. Самой популярной страной для отдыха остается Турция, однако интересуются также отдыхом на Кипре, в Албании, Болгарии и Черногории.