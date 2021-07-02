Чем старше люди, тем меньше у них есть планы на путешествия. Зато молодое поколение активно пакует чемоданы и собирается в путешествие.
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Где украинцы проведут отпуск
Согласно социологическому опросу, проводившего КМИС, 48% украинцев планируют отдыхать вне дома. А почти четверть опрошенных не имеет возможности уехать.
Как отдыхать украинцы в 2021 году / Инфографика 24 канал
Самым популярным остается отдых в Украине. В частности, в Карпаты чаще всего собираются жители с западного и южного регионов страны.
Заграницу планируют ехать только 9% опрошенных, и интересно, что преобладают жители поселков, а не городов. Проживают они преимущественно в западной и центральной Украины.
Кстати, женщины чаще планируют остаться дома на отдых или поехать к родственникам в деревню. Тогда как мужчины больше стремятся провести отпуск за границей или в Карпатах.
Какие самые популярные направления среди украинском
По данным аналитики Google, украинцы после пандемии чаще стремятся поехать на отдых. Они ищут различные варианты как внутри страны, так и за ее пределами.
Самыми популярными направлениями отдыха в Украине стали:
- Бердянск;
- Железный Порт;
- Коблево;
- Затока;
- Кирилловка.
Увеличилось количество запросов об отдыхе на зарубежных курортах. Самой популярной страной для отдыха остается Турция, однако интересуются также отдыхом на Кипре, в Албании, Болгарии и Черногории.