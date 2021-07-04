В то же время 22,5% не имеют возможности поехать отдохнуть. Самым популярным остается отдых в пределах Украины.

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Впрочем, несмотря на тепло, солнце, и желание отдохнуть, стоит помнить, что COVID-19 до сих пор бушует на территории Украины. Даже несмотря на то, что заболеваемость сейчас значительно упала, ежедневно фиксируют примерно 500 – 700 новых случаев.

О чем нужно помнить перед поездкой заграницу

Поэтому планировать отпуск необходимо с учетом правил безопасности, которыми украинцы часто пренебрегают. Гендиректор Центра общественного здоровья Украины Роман Родина обратил внимание на то, что в зеленой зоне до сих пор есть соответствующие ограничения, касающейся:

ношения масок;

соблюдения социальной дистанции в местах массового скопления.

Следовательно, никаких ограничений по передвижению между регионами нет, поэтому в Украине можно путешествовать свободно с соблюдением санитарных норм. Впрочем, если граждане планируют провести свой отдых за рубежом, а таких, по данным КМИС – 9%, надо учесть несколько карантинных особенностей.

Перед тем, как ехать за границу, стоит изучить критерии въезда в страны. Ведь не все государства пока пускают к себе украинцев, даже с вакцинацией. Евросоюз до сих пор не включил Украину в список стран, безопасных для путешествий. В Министерстве иностранных дел надеются, что это произойдет за 2 недели.

Украинцы планируют отдыхать за границей смотрите видео

Даже если украинцам позволят въезжать на территорию ЕС, то не все прививки от коронавируса там принимают. Например, Евросоюз пока не признал китайскую вакцину Sinovak, которой в основном иммунизируют в Украине, и индийскую – Covishield. Для путешествий по Европе сейчас подходят только:

Pfizer;

AstraZeneca;

Moderna;

Johnson&Johnson.

"Если страна пишет, что надо предъявить документ, свидетельствующий о прохождении полного курса вакцинации, то это может быть и ковидный, и международный сертификат, в зависимости от того, что у человека пока есть", – рассказал гендиректор Центра общественного здоровья Украины Роман Родина.

В какие страны можно попасть без прививок

Для того, чтобы подтвердить факт вакцинации, нужно обратиться к семейному врачу, он и выдаст соответствующий сертификат. Впрочем, есть страны, которые пускают к себе без прививок. Например, Болгария требует только сделанный за 72 часа до пересечения границы ПЦР-тест. Или должен быть документ, который подтвердит, что человек переболел коронавирусом не менее, чем за 14 дней и не более чем за 6 месяцев до даты въезда.

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Похожие правила для украинцев ввела и Турция, Греция и Хорватия. В то же время без этих требований украинцам можно попасть в Черногорию. Впрочем, условия въезда во всех странах меняют в зависимости от состояния заболеваемости COVID-19, поэтому даже перед самым отъездом не лишним будет в очередной раз их проверить, чтобы на границе не быть возвращенным обратно в Украину.

Во время путешествий есть риски инфекционных болезней

Во время путешествий может ожидать и другая опасность, такие болезни как острые кишечные инфекции, гепатит, солнечный лишай и малярия. Поэтому перед тем, стоит ознакомиться с особенностями каждой страны. Одной из причин болезней в отпуске может быть некачественная вода. Об этом предостерегают в Центре общественного здоровья.

"Именно пресные водоемы за рубежом, особенно в сельской местности, могут быть инфицированы возбудителями различных болезней. Думать о безопасности воды, не только той, которую вы пьете, а и которую вы используете для гигиенических процедур, для стирки одежды, мытья овощей и посуды – всегда нужно пользоваться безопасной водой", – сказала начальница отдела статистики и анализа ЦОС Екатерина Матюшкина.

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Сейчас волна коронавируса в мире понемногу спадает. В то же время стремительно распространяется новый его штамм – Дельта. Он зафиксирован в более чем 90 странах мира, поэтому чтобы COVID-19 снова не набрал обороты заболеваемости и смертности нужно придерживаться карантинных ограничений.