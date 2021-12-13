Туристів до гірськолижного курорту Буковель возитимуть автобусні шатли: графік та ціна

13 грудня 2021 , 13:22
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Джерело:

телеграм Укрзалізниці

Тепер дістатися до гірськолижного курорту Буковель буде ще легше. З 13 грудня від залізничної станції Татарів – Буковель до курорту та зворотно запустили автобусні шатли.

Сьогодні 68 зі 100 пасажирів, які прибули до зупинки Татарів – Буковель потягом № 55 Київ – Рахів, обрали для трансферу автобусні шатли.

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Туристів до Буковелю возитимуть автобусні шатли

Для швидкого та зручного трансферу, час відправлення автобусів прив'язаний до розкладу руху залізничних рейсів.


Розклад руху автобусних шатлів / УЗ

Зазначається, що відстань у 15 кілометрів автобуси долають за 20 хвилин.

Ціна трансферу фіксована – 50 гривень.


Як виглядають автобусні шатли до Буковелю / УЗ

Зверніть увагу!  Укрзалізниця призначила 9 додаткових потягів на період новорічних свят, зокрема – у "лижних" напрямках.

Буковель відкриває сезон 10 грудня: що треба знати

Популярний гірськолижний курорт Буковель відкрив зимовий сезон 10 грудня. Однак, як відомо, цього року розважальні заходи не плануються.

Кататися дозволять тільки туристам, які:

  • одужали від COVID-19;
  • мають сертифікат про повну вакцинацію;
  • негативний ПЛР-тест.

Крім того, адміністрація курорту не виключає, що гостям Буковелю видаватимуть спеціальні наліпки для того, щоб верифікувати туриста і не перевіряти щоразу COVID-сертифікат. 

Автор: Марта Касіянчук