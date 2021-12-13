Туристів до гірськолижного курорту Буковель возитимуть автобусні шатли: графік та ціна
Джерело:телеграм Укрзалізниці
Тепер дістатися до гірськолижного курорту Буковель буде ще легше. З 13 грудня від залізничної станції Татарів – Буковель до курорту та зворотно запустили автобусні шатли.
Сьогодні 68 зі 100 пасажирів, які прибули до зупинки Татарів – Буковель потягом № 55 Київ – Рахів, обрали для трансферу автобусні шатли.
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Туристів до Буковелю возитимуть автобусні шатли
Для швидкого та зручного трансферу, час відправлення автобусів прив'язаний до розкладу руху залізничних рейсів.
Розклад руху автобусних шатлів / УЗ
Зазначається, що відстань у 15 кілометрів автобуси долають за 20 хвилин.
Ціна трансферу фіксована – 50 гривень.
Як виглядають автобусні шатли до Буковелю / УЗ
Буковель відкриває сезон 10 грудня: що треба знати
Популярний гірськолижний курорт Буковель відкрив зимовий сезон 10 грудня. Однак, як відомо, цього року розважальні заходи не плануються.
Кататися дозволять тільки туристам, які:
- одужали від COVID-19;
- мають сертифікат про повну вакцинацію;
- негативний ПЛР-тест.
Крім того, адміністрація курорту не виключає, що гостям Буковелю видаватимуть спеціальні наліпки для того, щоб верифікувати туриста і не перевіряти щоразу COVID-сертифікат.