Туристів до гірськолижного курорту Буковель возитимуть автобусні шатли: графік та ціна

Тепер дістатися до гірськолижного курорту Буковель буде ще легше. З 13 грудня від залізничної станції Татарів – Буковель до курорту та зворотно запустили автобусні шатли.

Сьогодні 68 зі 100 пасажирів, які прибули до зупинки Татарів – Буковель потягом № 55 Київ – Рахів, обрали для трансферу автобусні шатли.

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Туристів до Буковелю возитимуть автобусні шатли

Для швидкого та зручного трансферу, час відправлення автобусів прив'язаний до розкладу руху залізничних рейсів.



Розклад руху автобусних шатлів / УЗ

Зазначається, що відстань у 15 кілометрів автобуси долають за 20 хвилин.

Ціна трансферу фіксована – 50 гривень.



Як виглядають автобусні шатли до Буковелю / УЗ

Буковель відкриває сезон 10 грудня: що треба знати

Популярний гірськолижний курорт Буковель відкрив зимовий сезон 10 грудня. Однак, як відомо, цього року розважальні заходи не плануються. Кататися дозволять тільки туристам, які: одужали від COVID-19;

мають сертифікат про повну вакцинацію;

негативний ПЛР-тест. Крім того, адміністрація курорту не виключає, що гостям Буковелю видаватимуть спеціальні наліпки для того, щоб верифікувати туриста і не перевіряти щоразу COVID-сертифікат.