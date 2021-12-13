Сегодня 68 из 100 пассажиров, прибывших к остановке Татаров – Буковель на поезде № 55 Киев – Рахов, выбрали для трансфера автобусные шаттлы.

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Туристов в Буковель будут возить автобусные шаттлы

Для быстрого и удобного трансфера, время отправления автобусов привязано к расписанию движения железнодорожных рейсов.



Расписание движения автобусных шаттлов / УЗ

Отмечается, что расстояние в 15 километров автобусы преодолевают за 20 минут.

Цена трансфера фиксированная – 50 гривен.



Как выглядят автобусные шаттлы в Буковель / УЗ