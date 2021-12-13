В составе поезда 10 новых вагонов, построенных отечественным производителем в текущем году. Отмечается, что они были приобретены на средства государственного бюджета в рамках реализации программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство".

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Укрзализныця запустила самый длинный пассажирский рейс

Член правления компании Александр Перцовский заявил, что из новых вагонов, приобретенных за бюджетные средства, формируют важнейшие социальные маршруты.

Этот поезд охватывает почти всю страну и позволит жителям многих населенных пунктов без пересадки посетить туристические уголки Украины,

– отметил он.

Самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка в наиболее высокогорном городе Украины – Рахов.

Время в пути составляет 27 часов 34 минут, если ехать из Мариуполя в Рахов, в обратном направлении – 28 часов 46 минут.

Карта движения нового маршрута



Карта нового маршрута Укрзализныци

В составе поезда плацкартные вагоны, купе и люкс. Вагоны оснащены:

пеленающими столиками;

экологически чистыми туалетами;

системами видеонаблюдения в зонах совместного использования;

системой кондиционирования воздуха;

розетками и USB-портами;

сигнализацией в каждом пассажирском купе;

пультами регулировки освещения с 4 режимами;

индикаторами занятости уборной;

кнопками вызова проводника.

Интересно! Укрзализныця назначила поезд Интерсити+ "Лыжный экспресс" из Киева в Славское на Львовщине – будет курсировать три дня в декабре и три дня в январе.