У складі потяга 10 нових вагонів, збудованих вітчизняним виробником цьогоріч. Зазначається, що вони були придбані за кошти державного бюджету в межах реалізації програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Укрзалізниця запустила найдовший пасажирський рейс

Член правління компанії Олександр Перцовський заявив, що з нових вагонів, придбаних за бюджетні кошти, формують надважливі соціальні маршрути.

Цей поїзд охоплює майже всю країну та дасть можливість жителям багатьох населених пунктів без пересадки відвідати туристичні куточки України,

– зазначив він.

Найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах. Кінцева зупинка у найбільш високогірному місті України – Рахів.

Час в дорозі становить 27 годин 34 хвилини, якщо їхати з Маріуполя в Рахів, у зворотному напрямку – 28 годин 46 хвилин.

Карта руху нового маршруту



Карта нового маршруту Укрзалізниці

У складі поїзда плацкартні вагони, купе та люкс. Вагони оснащені:

сповивальними столиками;

екологічно чистими туалетами;

системами відеоспостереження в зонах спільного користування;

системою кондиціювання повітря;

розетками та USB-портами;

сигналізацією в кожному пасажирському купе;

пультами регулювання освітлення з 4 режимами;

індикаторами зайнятості вбиральні;

кнопками виклику провідника.