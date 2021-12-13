У складі потяга 10 нових вагонів, збудованих вітчизняним виробником цьогоріч. Зазначається, що вони були придбані за кошти державного бюджету в межах реалізації програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".
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Укрзалізниця запустила найдовший пасажирський рейс
Член правління компанії Олександр Перцовський заявив, що з нових вагонів, придбаних за бюджетні кошти, формують надважливі соціальні маршрути.
Цей поїзд охоплює майже всю країну та дасть можливість жителям багатьох населених пунктів без пересадки відвідати туристичні куточки України,
– зазначив він.
Найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах. Кінцева зупинка у найбільш високогірному місті України – Рахів.
Час в дорозі становить 27 годин 34 хвилини, якщо їхати з Маріуполя в Рахів, у зворотному напрямку – 28 годин 46 хвилин.
Карта руху нового маршруту
Карта нового маршруту Укрзалізниці
У складі поїзда плацкартні вагони, купе та люкс. Вагони оснащені:
- сповивальними столиками;
- екологічно чистими туалетами;
- системами відеоспостереження в зонах спільного користування;
- системою кондиціювання повітря;
- розетками та USB-портами;
- сигналізацією в кожному пасажирському купе;
- пультами регулювання освітлення з 4 режимами;
- індикаторами зайнятості вбиральні;
- кнопками виклику провідника.