Крім цього, компанія додала більше вагонів до певних потягів. А також з огляду на підвищений попит продовжила маршрути окремих рейсів для низки найпопулярніших напрямків.

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Які потяги додали на новорічні свята

В Укрзалізниці уточнили, що попит на мандрівки в Карпати зараз є навіть більшим, ніж під час докарантинного сезону. До села Татарів (Буковель) продали вже майже 5 000 місць на період з 23 грудня по 9 січня. Цей вдвічі більше, ніж взимку 2019 – 2020. Натомість до міста Яречме на Івано-Франківщині вже продали 11 000 квитків, до селища Ясіня – майже 7 000, а до Ворохти – близько 8 300.

№ 235/236 Київ – Ужгород (через Славське)

Цей потяг відправлятиметься з Києва з 23 грудня по 10 січня, крім 31 грудня, о 20:29. До кінцевої станції в Ужгороді він прибуватиме об 11:30. Натомість з Ужгорода вирушатиме у столицю з 24 грудня по 11 січня, крім 31 грудня, о 19:06. Прибуття заплановане на 11:28.

№249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці

Він буде відправлятися з Києва з 23 грудня по 11 січня, крім 31 грудня, о 16:50. У Чернівцях потяг зупинятиметься о 8:20. При цьому, з Чернівців виїжджатиме о 21:30 з 24 грудня по 12 січня, крім 31 грудня. У столицю прибуватиме о 14:16.

№259/260 Суми, Київ – Ворохта

В Укрзалізниці підкреслили, що цей потяг забезпечує додаткове сполучення регіону з Буковелем – через станцію Татарів. Із Сум він відправлятиметься через день з 24 грудня по 10 січня о 15:40. На кінцевій станції у Ворохті буде о 12:06. Повертатиметься звідти з 25 грудня по 11 січня о 14:30 й прибуватиме у Суми о 9:56.

№123/124 Київ – Одеса

Потяг відправлятиметься з Києва о 8:06 у такі дні: 29 та 30 грудня й 2, 3, 8, 9 січня. В Одесу він прибуває о 18:15. З Одеси виїжджатиме у столицю у ті ж самі дні о 10:56, а в столицю прибуватиме о 20:31.

№211/212 Харків – Львів

Відбуватиме зі станції у Харкові о 16:13 з 24 грудня по 10 січня. Натомість до Львова прибуватиме о 12:23. У зворотньому напрямку поїзд відправлятиметься о 15:25 з 25 грудня по 11 січня. У Харкові він буде вже о 10:25.

№167/168 Львів – Одеса

Цей поїзд відправлятиметься зі Львова зранку 29, 30 грудня та 3, 9 січня – о 9:40. На кінцеву станцію прибуватиме о 20:46. Повертатиметься з Одеси 29 та 30 грудня й 3 та 9 січня о 9:53. Прибуття до Львова заплановане на 21:05.

№201/202 Ковель – Київ

Відправлятиметься з Ковеля 23, 27 грудня та 2, 9 січня о 18:53. Прибуття у столицю – 4:45 згідно з графіком. Повертатиметься з Києва він 24, 30 грудня та 5 січня о 23:10 і прибуватиме до Ковеля о 8:30.

№197/198 Ковель – Київ

Цей потяг виїжджатиме з Ковеля 30 грудня та 3, 9 січня об 11:27. На кінцеву станцію прибуватиме о 20:39. Зі столиці повертатиметься у Ковель 30 грудня та 3, 9, 10 січня о 6:15 і прибуватиме на кінцеву о 14:48.

№238/237 Одеса – Ужгород

Курсуватиме з Одеси через день з 24 грудня по 9 січня, відправлятиметься о 22:32. Натомість в Ужгород прибуватиме вже о 15:59. У зворотному напрямку відправлення заплановане з 25 грудня по 10 січня о 19:56. Прибуватиме в Одесу цей потяг о 13:17.

Укрзалізниця продовжила маршрути потягів: №75/76 Кривий Ріг – Київ до Хмельницького, №779/780 Суми – Київ до Вінниці, №57/58 Київ – Яремче до Ворохти (через Буковель).