Про це повідомили у пресцентрі Укрзалізниці. Фахівці товариства підкреслюють, що основний фокус роботи в наступному році буде направлений на оновлення пасажирського рухомого складу та поліпшення сервісу для пасажирів.

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Що відомо про плани Укрзалізниці

Як повідомляється на сайті, національний перевізник планує отримати додаткові доходи від підвищення ефективності закупівель та економії на кінцевій ціні, реалізації непрофільних активів, але в жодному разі не від підвищення вартості квитків.

Новий підхід до ціноутворення

Крім того, компанія готується у 2022 році запропонувати новий підхід до формування цін на квитки у залежності від різних факторів, зокрема, популярності напрямку, часу придбання проїзного документа. Це дозволить пасажирам, які плануватимуть свої подорожі заздалегідь, заощадити свої кошти.

Також представники перевізника обіцяють змінити комісійний збір при купівлі, поверненні та резервуванні квитків вже у грудні цього року, наголошуючи, що востаннє його переглядали у 2019 році.

Так, з 10 грудня 2021 року зазначений фіксований збір буде складати 30 замість 22 гривень. Також комісійний збір – 20 гривень – буде включено до вартості квитків на експрес Київ – аеропорт Бориспіль. Таким чином, починаючи з завтрашнього дня квитки на експрес коштуватимуть 100 гривень. Попри те, що зміна вартості квитків для пасажирів буде вкрай незначною – в середньому збільшиться лише на 3 %, для АТ Укрзалізниця таке підвищення дасть орієнтовно 6 млн гривень на місяць додаткових доходів, які буде скеровано

Зменшення комісійного збору для групових замовлень

Відтепер вартість резервування місць в разі бронювання квитків для групи кількістю понад 30 осіб становитиме 50 гривень з дорослого пасажира та 35 гривень з осіб віком до 18 років. Таким чином Укрзалізниця значно знизить вартість послуги для пасажирів.

Нагадаємо, що зараз ціна резервування становить 80 гривень для дорослих та 40 гривень для дітей, незалежно від розміру групи. Це стане важливим стимулом для розвитку внутрішнього туризму, додають у компанії.

Зростання вантажо- та пасажирообігу

Також Укрзалізниця очікує у 2022 році збільшення вантажообігу на 3,7 % та зростання пасажирообігу на 14,3 %. Це також є позитивним фактором для формування дохідної частини для перевізника.