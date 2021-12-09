Об этом сообщили в пресс-центре Укрзализныци. Специалисты общества подчеркивают, что основной фокус работы в следующем году будет направлен на обновление пассажирского состава и улучшение сервиса для пассажиров.

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Что известно о планах Укрзализныци

Как сообщается на сайте, национальный перевозчик планирует получить дополнительные доходы от повышения эффективности закупок и экономии на конечной цене, реализации непрофильных активов, но ни в коем случае не от повышения стоимости билетов.

Новый подход к ценообразованию

Компания готовится предложить в 2022 году новый подход к формированию цен на билеты в зависимости от различных факторов, в частности популярности направления, времени приобретения проездного документа. Это позволит пассажирам, планировавшим свои путешествия заранее, сэкономить средства.

Также представители перевозчика обещают изменить комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов уже в декабре этого года, отмечая, что последний раз его пересматривали в 2019 году.

Так, с 10 декабря 2021 указанный фиксированный сбор будет составлять 30 вместо 22 гривен. Также комиссионный сбор – 20 гривен – будет включен в стоимость билетов на экспресс Киев – аэропорт Борисполь. Таким образом, начиная с завтрашнего дня, билеты на экспресс будут стоить 100 гривен. Несмотря на то, что изменение стоимости билетов для пассажиров будет крайне незначительным – в среднем увеличится всего на 3%, для АО Укрзалізниця такое повышение даст ориентировочно 6 миллионов гривен в месяц дополнительных доходов.

Уменьшение комиссионного сбора для групповых заказов

Теперь стоимость резервирования мест в случае бронирования билетов для группы количеством более 30 человек будет составлять 50 гривен со взрослого пассажира и 35 гривен с лиц в возрасте до 18 лет. Таким образом, Укрзализныця значительно снизит стоимость услуги для пассажиров.

Напомним, что сейчас цена резервирования составляет 80 гривен для взрослых и 40 гривен для детей независимо от размера группы. Это станет важным стимулом к ​​развитию внутреннего туризма, добавляют в компании.

Рост грузо- и пассажирооборота

Также Укрзализныця ожидает в 2022 году увеличение грузооборота на 3,7% и рост пассажирооборота на 14,3%. Это также является положительным фактором для формирования доходной части перевозчика.