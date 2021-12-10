Кроме этого, компания добавила больше вагонов к определенным поездам. А также учитывая повышенный спрос продлила маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных направлений.

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В ведомстве уточнили, что спрос на путешествия в Карпаты сейчас есть даже большим, чем во время докарантинного сезона. В село Татаров (Буковель) продали уже почти 5 000 мест на период с 23 декабря по 9 января. Это вдвое больше, чем зимой 2019 – 2020. Зато до города Яречме на Ивано-Франковщине уже продали 11 000 билетов, до поселка Ясиня – почти 7 000, а до Ворохты – около 8 300.

№ 235/236 Киев – Ужгород (через Славское)

Этот поезд будет отправляться из Киева с 23 декабря по 10 января, кроме 31 декабря, в 20:29. До конечной станции в Ужгороде он будет прибывать в 11:30. Зато из Ужгорода будет отправляться в столицу с 24 декабря по 11 января, кроме 31 декабря, в 19:06. Прибытие запланировано на 11:28.

№249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы

Он будет отправляться из Киева с 23 декабря по 11 января, кроме 31 декабря, в 16:50. В Черновцах поезд будет останавливаться в 8:20. При этом, из Черновцов будет выезжать в 21:30 с 24 декабря по 12 января, кроме 31 декабря. В столицу будет прибывать в 14:16.

№259/260 Сумы, Киев – Ворохта

В ведомстве подчеркнули, что этот поезд обеспечивает дополнительное сообщение региона с Буковелем – через станцию Татаров. Из Сум он отправляется через день с 24 декабря по 10 января в 15:40. На конечной станции в Ворохте будет в 12:06. Возвращаться оттуда с 25 декабря по 11 января в 14:30 и прибывать в Сумы в 9:56.

№123/124 Киев – Одесса

Поезд будет отправляться из Киева в 8:06 В следующие дни: 29 и 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января. В Одессу он прибывает в 18:15. Из Одессы выезжает в столицу в те же дни в 10:56, а в столицу поезд будет прибывать в 20:31.

№211/212 Киев – Львов

Отбывать со станции в Харькове в 16:13 с 24 декабря по 10 января. Зато во Львов будет прибывать в 12:23. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:25 с 25 декабря по 11 января. В Харькове он будет уже в 10:25.

№167/168 Львов – Одесса

Этот поезд будет отправляться из Львова утром 29, 30 декабря и 3, 9 января – в 9:40. На конечную станцию прибывает в 20:46. Возвращаться из Одессы 29 и 30 декабря и 3 и 9 января в 9:53. Прибытие во Львов запланирован на 21:05.

№201/202 Ковель – Киев

Отправляться из Ковеля 23, 27 декабря и 2, 9 января в 18:53. Прибытие в столицу – 4:45 согласно графику. Возвращаться из Киева он 24, 30 декабря и 5 января в 23:10 и прибывать в Ковель в 8:30.

№197/198 Ковель – Киев

Этот поезд будет выезжать из Ковеля 30 декабря и 3, 9 января в 11:27. На конечную станцию прибывает в 20:39. Из столицы будет возвращаться в Ковель 30 декабря и 3, 9, 10 января в 6:15 и прибывать на конечную в 14:48.

№238/237 Одесса – Ужгород

Будет курсировать из Одессы через день с 24 декабря по 9 января, будет отправляться в 22:32. Зато в Ужгород прибывать уже в 15:59. В обратном направлении отправление запланировано с 25 декабря по 10 января в 19:56. Прибывать в Одессу этот поезд в 13:17.

Укрзализныця продолжила маршруты поездов: №75/76 Кривой Рог – Киев в Хмельницкий, №779/780 Сумы – Киев в Винницу, №57/58 Киев – Яремче в Ворохту (через Буковель).