Сьогодні 68 зі 100 пасажирів, які прибули до зупинки Татарів – Буковель потягом № 55 Київ – Рахів, обрали для трансферу автобусні шатли.

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Туристів до Буковелю возитимуть автобусні шатли

Для швидкого та зручного трансферу, час відправлення автобусів прив'язаний до розкладу руху залізничних рейсів.



Розклад руху автобусних шатлів / УЗ

Зазначається, що відстань у 15 кілометрів автобуси долають за 20 хвилин.

Ціна трансферу фіксована – 50 гривень.



Як виглядають автобусні шатли до Буковелю / УЗ