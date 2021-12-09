Крім цього, кататися дозволять тільки туристам, які одужали від COVID-19, мають сертифікат про повну вакцинацію або негативний ПЛР-тест.
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Що відомо про початок сезону на Буковелі
10 грудня у нас запрацюють більшість витягів і так відкриється зимовий сезон. Розважальних заходів ми не планували через карантинні обмеження. Очікуємо, що сезон буде вдалим,
– зазначила пресслужба гірськолижного курорту.
Адміністрація курорту не виключає, що гостям Буковелю видаватимуть спеціальні наліпки для того, щоб верифікувати туриста і не перевіряти щоразу COVID-сертифікат. Їх видаватимуть при поселенні гостей у готель. На витягах ці наліпки дозволять уникнути черг, які б могли виникнути при перевірці COVID-документів.
На території курорту обіцяють розгорнути кілька пунктів тестування.
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Що почне працювати після 10 грудня:
- зараз на Буковелі працює лише оглядовий витяг;
- 10 грудня на Буковелі запрацюють дитячі майданчики, Лижна школа та траси 1С; 2С; переїзд В; 3А; 5А; 5В; переїзд D; 12B; 7A; 9A;
- 11 грудня відкриють ще 3 гірськолижні траси.
У Буковелі зауважили, що на грудень туристи забронювали 90% номерів у готелях курорту, у січні – майже 100% номерів. Усі працівники курорту повністю вакциновані від COVID-19.
Нагадаємо, що раніше відкриття зимового сезону на Буковелі супроводжувалось гучними фестивалями, тематичними вечірками та майстер-класами. Цього року масові заходи будуть скасовані.