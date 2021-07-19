Туреччину можуть закрити для туристів: влада країни назвала причину

Туреччина вважається одним з найпопулярніших напрямків для подорожей, зокрема й серед українців. Однак зараз влада країни може закрити кордони для туристів.

Таке рішення пов'язане з погіршенням ситуації з коронавірусом через штам "Дельта". Про це заявив міністр культури і туризму республіки Мехмета Нурі Ерсоя в ефірі телеканалу CNN Turk, відповідаючи на запитання про можливість закриття Туреччини в цьому сезоні.

Читайте також Інстаграмна Україна: локації, де кожному треба зробити знімок

Втім, таке питання є, але поки на порядок денний не було винесене.

Ні від чого гарантії немає, і, звичайно, потрібно дивитися, що відбувається в ряді провінцій зі штамом "Дельта". Однак щодо міжнародних авіарейсів до уваги береться ситуація по всій країні, – заявив він.

За його словами, наразі "все йде добре".

За даними Worldometer, станом на 19 липня 2021 року в Туреччині виявлено 5 529 719 випадків зараження коронавірусом, з них 50 554 летальних.

Кількість випадків зараження штамом "Дельта" в країні зросла за останній тиждень майже втричі й досягла 750.

Умови в'їзду до Туреччини

На тлі покращення ситуації з коронавірусом COVID-19 з 17 травня країна вирішила завершити локдаун. Вже з 15 травня влада Туреччини скасувала вимогу щодо ПЛР-тестів для авіапасажирів, які летять з України. Однак з 1 червня повернула вимогу ПЛР-тестів для українських туристів.

Для в'їзду в країну потрібно:

за 72 години до прибуття, необхідно заповнювати електронну анкету на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини (її видрукувати або зберегти на смартфон для пред'явлення представнику авіакомпанії перед посадкою на рейс. Пасажири без заповненої форми не будуть допущені на авіарейс, бо на її основі автоматично генеруватиметься HES-код)

негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Туреччину

також туристи можуть надати результати експрес-тестів на антиген, проте з моменту взяття зразка до перетину кордону має пройти не більше 48 годин

результати тестування можуть не надавати ті, хто пройшов повний курс вакцинації (з моменту отримання останньої дози має пройти не менше 14 днів), і ті, хто можуть надати довідку про те, що в останні пів року перехворіли на коронавірус.

Відзначимо, раніше в Туреччині для туристів після 5 років реставраційних робіт відкрився Монастир Сумела.