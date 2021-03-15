В Туреччині почали діяти нові умови в'їзду: що змінилося для українських туристів

Відтепер, окрім негативного ПЛР-тесту, туристи перед приїздом до Туреччини мають заповнити обов'язкову електронну анкету. Ця вимога почала діяти 15 березня.

Заповнювати паперову COVID-форму під час прильоту більше не треба. Тепер турист зобов'язаний заповнити спеціальну онлайн-форму за 72 години до подорожі.

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У повідомленні турецького уряду зазначається, що інформацію слід надати, "щоб захистити ваше здоров'я та здоров'я ваших близьких під час пандемії". Мовиться про паспортні та контактні дані, національність, стать і спосіб в'їзду в країну.

На основі заповненої інформації буде автоматично створений індивідуальний код HES, завдяки якому з туристами зв'яжуться, якщо у них або у людей, з якими вони контактували під час мандрівки, виявляться контакти з хворими на COVID-19.

Пасажири зобов'язані видрукувати заповнену анкету або завантажити її на пристрій і пред'явити в аеропорту вильоту. Працівники авіакомпанії зобов'язані відмовити в посадці на борт літака тих, у кого відсутня анкета. Якщо турист не заповнив форму або вніс неправдиву інформацію, це може спричинити юридичні та адміністративні санкції.

Вимога діятиме як мінімум до 14 квітня 2021 року.

За даними Worldometer , станом на 15 березня 2021 року в Туреччині виявлено 2 879 390 випадків зараження коронавірусом, з них 29 489 летальних.

Нагадаємо, раніше Туреччина продовжила вимогу про негативний ПЛР-тест для мандрівників. Вимога мала чинність до 1 березня, а тепер до 26 травня.

Президент Ради регіональних представників TÜRSAB в Західній Анталії Ризу Перчіна заявив, що з 15 квітня туристичний сезон у різних регіонах Туреччини розпочнеться з внутрішніх туристів та громадян з України та Росії.