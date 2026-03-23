23 березня, 21:07
Цвітіння магнолій вже стартувало: де на Закарпатті можна побачити цю красу

Мілена Бордакова
Основні тези
  • На Закарпатті, в Ужгороді та Мукачеві, зацвіли магнолії, перетворюючи міста на весняну фотозону.
  • В Ужгороді магнолії найкраще цвітуть на вулиці Капушанській, а в Мукачеві – на вулиці Івана Маргітича біля центральної площі.

У Мукачево та Ужгороді розпочався сезон цвітіння магнолій. Вже деякі вулиці поступово вкриваються ніжними рожевими й білими відтінками весни.

На Закарпатті, зокрема в Ужгороді та Мукачеві станом на 23 березня 2026 року вже зацвіли магнолії, перетворюючи міста на справжню весняну фотозону, розповідається в одному з постів artprostirlis. Тому вже варто планувати поїздку та ловити атмосферу цвітіння, щоб зробити яскраві фото для соцмереж.

Де в Ужгороді можна побачити цвітіння магнолій?

Найкраще зараз вони цвітуть на вулиці Капушанській, біля Соляного провулку – тут уже можна побачити розкішні дерева у повному розквіті. Крім цієї локації, магнолії зазвичай розпускаються й в інших частинах міста: у центральних районах, у парках та на тихих вуличках Ужгорода, тож варто просто пройтися містом – і ви неодмінно натрапите на ці весняні красуні.

Цвітіння магнолій в Ужгороді / інстаграм ira.mischuk

Де побачити цвітіння магнолій у Мукачево?

Як повідомила Мукачівська міська рада, перші ніжно-рожеві магнолії вже розквітли на вулиці Івана Маргітича. Біля центральної площі міста, поруч із пам'ятником сажотрусу, дерева розпустили білосніжні пелюстки, нагадуючи про перші дні весни. Ці крихкі квіти, сповнені світла й чистоти, привертають увагу перехожих і створюють особливу атмосферу спокою та надії.

Цвітіння магнолій у Мукачеві / фото Мукачівської міської ради

Коли починається сезон цвітіння інших квітів?

  • Ми вже розповідали, коли буде цвітіння сакури в Ужгороді. Хоч все залежить від погоди, зазвичай сакури починають квітнути у другій половині квітня – на початку травня.

  • Цікаво знати, що сакури в Ужгороді з'явилися ще у 1920-х роках, коли регіон перебував у складі Чехословаччини. Тож, якщо ви ще не бачили цвітіння вживу, варто обов'язково планувати подорож цього року!

