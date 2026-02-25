У Львові кожен куточок має свою історію. Деякі місця, повз які ми проходимо щодня, мають дуже несподіване минуле, яка кардинально контрастує з їхнім сучасним образом. Львів'янка, яка веде свій тікток-блог під ніком @nasty25sia, розповіла про одну з центральних вулиць Львова, де колись продавали худобу.

На якій вулиці Львова колись продавали худобу?

Колись ця вулиця називалася Скотська – від назви скот. На неї з'їжджалися торговці вівцями, коровами та іншою худобою. У 1527 Львів пережив найбільшу пожежу у своїй історії, під час якої усі дерев'яні будинки на цій вулиці згоріли.

До слова, як пише "Еспресо.Захід", пожежа знищила майже всю готичну забудову міста. Вціліли лише окремі споруди, такі як Ратуша та Вірменська церква. Після пожежі розпочалася масштабна перебудова міста у ренесансному стилі і тоді ж з'явилися кам'яниці. Фундаменти цих кам'яниць збереглися до нині, а от їхні фасади перебудовували.

Зверніть увагу! Раніше існувала версія, що перша назва вулиці була Шкоцка, що у перекладі з польської звучить як "Шотландська". Це пов'язували з тим, що тут нібито жили вигнанці-шотландці. Однак, як зазначено у Вікіпедії, згодом науковці схилилися до думки, що це викривлений прикметник "скотський", пов'язаний з тою ж худобою.

Сучасна назва вулиці, про яку ми розповідаємо, з'явилася у 1871 році і назвали її Сербською. Сербів у той час сприймали як братній слов'янський народ, а тому назва вулиці стала політичним жестом.

Під час німецької окупації у Другу світову війну вулицю перейменували на Хорватську – на честь німецького союзника. Коли ж у місто прийшла радянська влада, то назву Сербська принципово повернули назад.

Ще один цікавий факт про вулицю Сербську – у будинку номер 11 у 1946 – 1950-х роках діяла підпільна станиця ОУН. Те, що вона так довго існувала просто в центрі радянського Львова і за кілька хвилин ходьби від силових структур, досі вражає.

До початку 1970-х Сербською вулицею їздив трамвай. Через те, що вулиця дуже вузька, це була одна з найскладніших трамвайних ліній.

Сьогодні Сербська – повністю пішохідна зона і частина ансамблю світової спадщини ЮНЕСКО. Тут розташовані модні ресторани та крамниці.

Цікава історія про вулицю Сербську у Львові: відео

