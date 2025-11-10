Які відчуття викликає думка про те, що можна пити алкогольні коктейлі у справжній церкві? Точно змішані та незрозумілі. Існують місця у світі, де це являється звичною справою. Якщо вам цікаві деталі, залишайтесь з нами та читайте деталі від 24 Каналу з посиланням на FoodWine.
В якому місті церкву перетворили на справжній бар?
У невеликому містечку в долині Мохок (штат Нью-Йорк) стоїть стара єпископська церква, яка тепер має зовсім інше життя, адже у ній облаштовано бар.
Chapel Bar / фото TripaDvisor
Власниця колишньої святині Кет Кінсман зізнається, що для неї така атмосфера особлива. Адже в цих стінах усе ще відчувається дух громади: той самий, що колись об'єднував людей на богослужіннях, тільки тепер за келихом вина чи коктейлем.
Адреса розташування: 277 Парк-авеню Південь, Нью-Йорк 10010‑6125, США.
Чому церкви перетворюють на бари?
Сьогодні по всьому світу зростає кількість "деконсекрованих" церков. Будівель, яким після втрати релігійного статусу надають нове життя. У таких храмах відкривають готелі, магазини, ресторани або бари.
Як пише The Guardian, церкви – один із найпоширеніших, але водночас найменш використовуваних типів будівель у світі. У багатьох країнах дедалі менше людей відвідують богослужіння, а рівень релігійності поступово знижується. Через це багато церков залишаються порожніми або занепадають, тож їх часто перетворюють на бари, кафе чи інші громадські заклади.
Як виглядає ресторан Church and Union Charleston у церкві: дивитись відео
Кінсман переконана, що це не є богохульством, а навпаки проявом людяності.
Ми освячуємо місце присутністю нашої людяності; будівля - це просто будівля, поки люди не заселять її. Для мене поняття випивки в церкві є протилежністю нечестивості, воно глибоке,
– пише Кінсман.
Які ще відомі церкви перебудували на інші заклади?
- Chapel Bar (Нью-Йорк) – перетворена на стильний бар.
- Elysian Bar (Новий Орлеан) – бар у колишній парафії, частині готелю Peter and Paul.
- Pitcher / Piano (Ноттінгем, Англія) – паб у колишній унітарній церкві.
- Church Bar (Балтімор, Меріленд) – бар і простір для спільноти, облаштований у колишньому будинку квакерів.
