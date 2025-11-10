Вона розташована сьогодні на вулиці Князя Романа. І 24 Канал із посиланням на zaxid.net розповість про її історію докладніше.

Розкішний будинок Вищого суду Галичини: де у Львові сидів за ґратами Іван Франко?

На цьому місці, де ми зараз бачимо початок вулиці Князя Романа у центрі Львова, колись стояв Вищий крайовий суд Галичини. Ця інституція відігравала ключову роль у судовій системі Австро-Угорщини для Східної Галичини та Буковини, а було це у 1855 – 1918 роках.

Так от, саме у тісній в'язниці цієї установи кілька тижнів у 1880 році перебував за ґратами великий український поет і громадський діяч Іван Франко. Тут суд був другою за рівнем інстанцією після Верховного у Відні, і розглядав апеляційні справи. Франка ж хибно звинувачували у соціалістичній пропаганді та політичній агітації.

І тут варто звернути увагу, що історія комплексу будинків на цьому місці складна. Вищий крайовий суд на нинішній вулиці Князя Романа працював з 1855 року, а поруч існувала монастирська тюрма кармелітів, де й тримали Франка.

Далі ж, як зазначає портал i-franko.name, у 1889 році старий будинок суду та тюрми знесли, і на тому місці постала нова споруда до 1895 року, вже відома за назвою Палац справедливості. Ця будівля збереглася до сьогодні, і якраз на її фасаді зараз висить меморіальна дошка про ув'язнення Івана Франка.

Архітектура будівлі переважно у стилі неоренесансу з елементами необароко. Вона привертає увагу високими арковими вікнами, симетричним фасадом та декоративними деталями. Колишній Палац справедливості зараз є частиною Львівської національної політехніки, а проте зберігає у собі дух минулої епохи.

