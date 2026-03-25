Пережив війни та пожежі: як формувався один із найвідоміших храмів Львова

Більшість бачили неймовірну церкву святого Андрія у Львові, однак 24 березня 2026 року вона опинилася під загрозою. Внаслідок атаки російських безпілотників, зокрема удару "Шахеда", було пошкоджено ансамбль Бернардинського монастиря. У нашій статті ми хочемо розповісти про історію створення цього місця та цікаві деталі, про які ви, можливо, не чули.

Далі, з посиланням на "Твоє місто" та 032.ua, ми хочемо розповісти детальніше про історію цього місця та його цікаві особливості.

Історія церкви святого Андрія у Львові: як будували культову споруду?

Церква святого Андрія у Львові, відома як колишній Бернардинський костел, є однією з найвизначніших архітектурних пам'яток міста. Перший дерев'яний монастир на місці сучасної споруди з'явився ще у 15 столітті. У 1460 році вперше згадується Бернардинський храм, а кошти на його будівництво пожертвував львівський староста Андрій Одровонж зі Спрови.

Церкви святого Андрія раніше / фото photo.lviv

Втім, історія була непростою – монастир неодноразово знищували під час воєн і пожеж. Після відбудови його знову зруйнували у 1511 році під час облоги Львова, але згодом споруду відновили.

Коли почалося будівництво сучасної церкви?

Будівництво нинішнього храму розпочалося у 1600 році і тривало до 1630-х. Спочатку роботи вів архітектор Павло Римлянин, а згодом Амброзій Прихильний. Церкву зводили з тесаного каменю, її довжина становить понад 57 метрів, а висота близько 22 метрів. З 1603 року будівництво було офіційно дозволене королем за умови, що монастир матиме оборонні функції.

Церкви святого Андрія у наш час / фото Lviv Travel

Чим відомий архітектурний ансамбль храму?

До комплексу церкви святого Андрія входять не лише сам храм, а також:

монастирські келії;

оборонні мури;

вежа-дзвіниця;

ротонда з криницею;

колона святого Яна з Дуклі;

Комплекс мав оборонне значення і входив до системи захисту міста. Інтер'єр церкви вражає дерев'яними різьбленими вівтарями та розписаними фресками склепіннями. У 1738 – 1740 роках інтер'єр оздобив ченець Венедикт Мазуркевич. Підлогу храму згодом замінили на мармурову, що додало ще більшої урочистості простору.

Церкви святого Андрія всередині / фото Tetiana Yaroshenko

Чим цікаві вежа та дзвіниця?

Поруч із храмом розташована вежа висотою 38 метрів, а також дзвіниця, збудована у 1734 році. У 18 столітті на вежі встановили годинник, який певний час був головним міським годинником Львова. Дзвіниця також виконувала оборонну функцію і слугувала для спостереження за містом.

Яка історія криниці та ротонди?

Біля церкви є криниця, яку викопали ще у 17 столітті. У 1761 році над нею збудували ротонду – невелику архітектурну споруду у вигляді альтанки з куполом. За переказами, саме на цьому місці було поховано святого Яна з Дуклі, і джерело, що забило згодом, вважали чудом.

Що сталося з монастирем у пізніші часи?

У 1784 році Бернардинський орден було ліквідовано. Після цього монастирські приміщення почали використовувати для адміністративних потреб – тут розмістили архів, гімназію та пошту. Сам храм став парафіяльним.

Сьогодні ж церква святого Андрія є чинною греко-католицькою святинею та однією з найвідоміших архітектурних пам'яток Львова. У приміщеннях колишнього монастиря нині розташовані центральний державний історичний архів України, а також навчальні та культурні установи.

