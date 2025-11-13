Відчуйте себе героєм фільму: у Лондонському театрі перенесли "Голодні ігри" у реальність

Новий театр Troubadour у Лондоні перетворив бестселери Сюзанни Коллінз на захопливу сценічну постановку "Голодні ігри". Глядачі відчувають себе частиною шоу, адже акторська гра відбувається прямо перед ними.

Цікаві подробиці цієї локації? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The New York Times.

Що відомо про прем'єру постановки "Голодні ігри" у новому театрі Лондона?

У лондонському районі Кенарі-Уорф 12 листопада 2025 року відкрився спеціально збудований трьохповерховий театр Troubadour, де відбулася театральна адаптація роману Сюзанни Коллінз "Голодні ігри". Будівля вміщує 1200 глядачів і оснащена сучасними спецефектами: блоки сидінь рухаються, виконавці літають по сцені, а вогонь та стріли додають видовищності.

Режисер Метью Данстер прагнув створити не просто повторення книги чи фільму, а унікальний театральний досвід. Актори виконують кілька ролей одночасно, а технічна команда демонструє трюки та спецефекти відкрито, щоб глядачі бачили всю механіку шоу.

Як виглядає сцена театру "Голодні ігри": дивитись відео / інстаграм Thehungergamesonstage

Дія вистави відбувається у вигаданому авторитарному світі Панему, де щорічно 24 дітей беруть участь у смертельних Голодних іграх. Постановка поєднує жах та насильство роману з видовищністю та інтерактивністю, щоб утримати увагу глядача.

У виставі задіяно близько 20 акторів, молоді виконавці демонструють фізичну підготовку: сцена активно задіює рухи, польоти та трюки. Міа Каррагер у ролі Кетнісс Евердін зазначає, що фізично виснажлива гра робить постановку унікальною порівняно з фільмом, адже всі емоції глядачі спостерігають у реальному часі.

В чому унікальність театру?

Сцена облаштована у формі арени, нагадуючи гладіаторські бої;

Декорації та актори з'являються через підлогу або стелю;

Вся хореографія акторів відбувається буквально на відстані "витягнутої руки" від глядачів, але все в розумних заходах безпеки.

Сцена вистави з театру "Голодні ігри" / фото The New York Times

Живий ритуал присутності з іншими людьми, коли всі проходять через ці жахливі обставини, робить його особливим і вартий того, щоб його мати,

– коментує драматург Конор Макферсон.

Як пише The Guardian, найбільша перевага театральної постановки над фільмом і книгою полягає в тому, що глядачі дійсно відчувають себе частиною шоу: всі стають ніби кровожерливою аудиторією, а рухомі блоки сидінь додають відчуття повного занурення. Шанувальники франшизи, ймовірно, будуть у захваті, а фінал залишає відкриту можливість для повернення "палаючої дівчини" у майбутніх постановках.

Яка вартість квитків на виставу та адреса театру?

Квитки доступні за ціною від 30 фунтів стерлінгів. Стандартні місця коштують від 60 фунтів, а преміум-квитки від 125 фунтів стерлінгів.

Театр розташований всього за 10 хвилин від центру міста:

