TripAdvisor назвав найкращі напрямки для подорожей у 2021 році: перелік з фото

29 січня 2021 , 15:31
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Туристичний портал TripAdvisor традиційно визначив популярні напрямки для подорожей на новий рік. І хоч пандемія COVID-19 порушила плани туристів з усього світу у 2020 році, є надія, що зараз життя повернеться у більш-менш звичне русло.

Джерело: сайт подорожей TripAdvisor

TripAdvisor не змінює своїх звичок і називає напрямки, відзначені нагородою Travelers' Choice Awards, переможці якої визначаються завдяки відгукам, які залишають користувачі сайту.

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Найпопулярніші напрямки

  • Балі, Індонезія
  • Лондон, Великобританія
  • Дубай, ОАЕ
  • Рим, Італія
  • Париж, Франція


Париж увійшов в перелік найпопулярніших напрямків для подорожей у 2021 році від TripAdvisor / tripmydream.com

  • Ханой, В'єтнам
  • Крит, Греція
  • Бангкок, Таїланд
  • Барселона, Іспанія
  • Стамбул, Туреччина
  • Хойан, В'єтнам
  • Пхукет, Таїланд


Острів Пхукет в Таїланді / tourprom.ru

  • Сіємреап, Камбоджа
  • Маракеш, Марокко
  • Нью-Делі, Індія
  • Канкун, Мексика
  • Плайя дель Кармен, Мексика
  • Флоренція, Італія
  • Тенерифе, Канарські острови


Тенерифе – популярний туристичний напрямок у 2021 році / journal.tinkoff.ru

  • Домініканська республіка
  • Лісабон, Португалія
  • Нью-Йорк, США
  • Единбург, Великобританія
  • Джайпур, Індія
  • Куско, Перу

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Трендові напрямки

  • Кабо Сан Лукас, Мексика
  • Корсика, Франція
  • Доха, Катар
  • Санья, Китай
  • Гатлінберг, Теннесі, США
  • Квінстаун, Нова Зеландія


Квінстаун у Новій Зеландії / lookmytrips.com

  • Тулум, Мексика
  • Натал, Бразилія
  • Кас, Туреччина
  • Гваделупа
  • Сент-Томас, Американські Віргінські острови
  • Коломбо, Шрі-Ланка
  • Каїр, Єгипет


Каїр в Єгипті стане одним з трендових напрямків у 2021 році за версією TripAdvisor / exoticegypt.ru

  • Гереме, Туреччина
  • Ченгду, Китай
  • Амман, Йорданія
  • Матера, Італія
  • Шеньчжень, Китай
  • Удайпур, Індія
  • Кампус-ду-Жордау, Бразилія


Кампус-де-Жордау / agoda.com

  • Йорк, Великобританія
  • Нью-Делі, Індія
  • Хургада, Єгипет
  • Сент-Огастін, Флорида, США
  • Абу-Дабі, ОАЕ

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Нові напрямки

  • Мартиніка, Карибське море, Франція
  • Панама-Сіті-Біч, Флорида, США
  • Армасан-дус-Бузіус, Бразилія
  • Хольбош, Мексика
  • Сент-Айвс, Великобританія
  • Масатлан, Мексика


Масатлан увійшов в перелік нових напрямків для подорожей у 2021 році від TripAdvisor / ekskursiivmeksike.ru

  • Колорадо-Спрінгс, Колорадо, США
  • Сіті оф Шолхейвен, Австралія
  • Вроцлав, Польща
  • Маджі, Австралія
  • Ансі, Франція
  • Чеджудо, Південна Корея
  • Тромсе, Норвегія


Тромсе в Норвегії / traveller-eu.ru

  • Убатуба, Бразилія
  • Дрезден, Німеччина
  • Ельба, Італія
  • Маастріхт, Нідерланди
  • Ля-Рошель, Франція
  • Лугано, Швейцарія
  • Міяко, Японія


Острів Міякодзіма / fishki.net

  • Тоберморі, Онтаріо, США
  • Александрія, Єгипет
  • Мар-дель-Плата, Аргентина
  • Мале, Мальдіви

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