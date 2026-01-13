Зараз у світі спостерігається справжній бум на бюджетні подорожі, а думка про те, що мандрувати – це дуже дорого, вже давно неактуальна. Однак тревел-блогерка @dashassk_ не радить сліпо економити, щоб не зіпсувати враження від подорожі. Про це повідомляє 24 Канал.

На чому не варто економити у подорожах?

Розташування житла. Зазвичай, чим далі від центру, тим дешевші апартаменти чи готелі. Однак краще орендувати дорожче житло, але зі зручним розташуванням. В інакшому випадку ви будете переплачувати за дорогу до центру та цікавих локацій. Та навіть не це найгірше, адже ви також витрачатимете багато часу, який у подорожах обмежений.

Оренда авто. Якщо у вас є можливість орендувати авто, то обов'язково зробіть це. Так, це додаткові витрати, але зате ви побачите набагато більше, а тому отримаєте ще більше задоволення від мандрівки.

Страхування. Обов'язково ще перед початком мандрівки придбайте медичне страхування. Краще витратити кілька сотень гривень і бути спокійним, аніж влетіти на тисячі євро.

Безпека. Не ведіться на надто низькі ціни на житло без відгуків та перевізників сумнівної репутації. Адже це – питання вашої безпеки. Також не варто купувати квитки на літак на сайтах агрегаторах – тільки на сайті авіакомпанії.

Пам'ятайте, що скупий платить двічі,

– наголосила мандрівниця.

До слова, також не варто економити на квитках у музеї, пише Bi Blog. Іноді туристи відмовляються від відвідин цікавих місць, бо ціни дещо "кусаються". Однак треба розуміти, що у вас більше може й не бути такої можливості – ви не знаєте, чи ще колись побуваєте у цьому місті. Краще таки заплатити ці гроші, щоб потім не пожалкувати.

Те саме стосується місцевої їжі. Ви можете економити у туристичних локаціях, але обов'язково скуштуйте страви місцевої кухні. Саме вони дозволять краще відчути країну.

