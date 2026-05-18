Кататися можуть лише професіонали: де побачити один із найекстремальніших лижних схилів світу
- Лижний маршрут "Чорна стіна" в Glacier 3000 у Швейцарії має довжину 3 км, з перепадом висот 1000 метріві максимальним нахилом 46 градусів.
- Ціна скі-пасу на Glacier 3000: дорослі – 79 франків, молодь – 71 франк, діти – 51 франк.
"Чорна стіна" на швейцарському курорті Glacier 3000 – це один із найкрутіших доглянутих лижних спусків у світі з ухилом до 46 градусів і перепадом висоти близько 1000 метрів. Траса вважається випробуванням для досвідчених лижників не лише через складний рельєф, а й через особливий доступ до нього.
Один із найнебезпечніших лижних схилів у світі розташований у Швейцарії на гірськолижному курорті Glacier 3000. Маршрут під назвою "Чорна стіна" вважається найкрутішим схилом країни та одним із трьох найкрутіших доглянутих спусків у світі.
Дивіться також Можна купити Мак‑меню прямо на лижах: де побачити єдиний у світі гірськолижний МакДональдс
Чим унікальний лижний маршрут "Чорна стіна"?
Схил має довжину близько 3 кілометрів і веде від середньої станції Cabane до Col du Pillon, дозволяючи досвідченим лижникам подолати приблизно 1000 метрів перепаду висот одним спуском, розповідається у Snow Online.
Як виглядає спуcк з "Чорної стіни" / тредс tretyak9
Максимальний нахил траси сягає 46 градусів, або понад 104% ухилу, тому кататися тут дозволено лише дуже досвідченим спортсменам. Окрім самої складності, додатковий виклик створює північне розташування схилу, яке забезпечує кращу снігову надійність. Особливістю "Чорної стіни" є також її незвичайний доступ: щоб потрапити на старт, лижники спочатку проходять через 265-метровий тунель у горі з нахилом близько 14%.
Це найдовший лижний тунель у Швейцарії. Усередині тунелю замість снігу використано спеціальне лижне покриття, і вже після його проходження лижник потрапляє безпосередньо до початку траси біля підніжжя скель.
Історично ця зона вже використовувалася для катання з 1963 по 1999 рік, але після демонтажу старої інфраструктури була закрита. Новий проєкт відновив лижну ділянку з мінімальним втручанням у природу: замість будівництва нової канатної дороги було вирішено прокласти тунель, який став екологічним та інженерно складним рішенням. Через складність рельєфу навіть обслуговування схилу є викликом: для догляду за верхньою частиною встановили 1400-метрову кабельну лебідку у скелі.
У гірськолижній зоні Glacier 3000 загалом доступні три траси високого рівня, серед яких:
- восьмикілометрова червона,
- чорна траса Olden, що має довжину 6 кілометріві,
- траса "Чорна стіна".
Вартість реалізації проєкту, включно з тунелем, становила близько 2,6 мільйона швейцарських франків.
Дивіться також Невже катання у Буковелі дорожче, ніж за кордоном: порівняння цін з фінським курортом Леві
Яка ціна скі-пасу на Glacier 3000?
Як зазначається у Ski Resort Info, у головний лижний сезон одноденний квиток на курорт Glacier 3000, де розташована траса "Чорна стіна", коштує:
- дорослі – 79 швейцарських франків (приблизно 86 євро);
- молодь – 71 франк (приблизно 78 євро);
- діти – 51 франк (приблизно 56 євро).
Які ще новини вам будуть цікаві?
Якщо ви не вмієте кататися на лижах, але дуже хочете навчитися, тоді не переймайтесь: раніше ми вже розповідали про базові поради для новачків, які допоможуть швидко розібратися з технікою та почуватися впевненіше на схилах. Катання в горах вимагає уважності та відповідальності: важливо дотримуватися правил безпеки, обирати відповідні траси та завжди користуватися захисним спорядженням.
Також варто контролювати швидкість, уникати алкоголю та бути уважними до інших лижників, особливо на перехрестях і в зонах старту та зупинки. Саме ці прості правила допоможуть зробити перші спуски безпечними та комфортними.
Часті питання
Де розташований один із найнебезпечніших лижних схилів у світі?
Один із найнебезпечніших лижних схилів у світі розташований у Швейцарії на гірськолижному курорті "Glacier 3000". Цей маршрут відомий як "Чорна стіна" та вважається найкрутішим схилом країни.
Чим унікальний лижний маршрут "Чорна стіна"?
Лижний маршрут "Чорна стіна" має довжину близько 3 кілометрів та веде від середньої станції Cabane до Col du Pillon, дозволяючи досвідченим лижникам подолати приблизно 1000 метрів перепаду висот. Схил має максимальний нахил 46 градусів, а доступ до нього здійснюється через 265-метровий тунель у горі.
Яка вартість скі-пасу на Glacier 3000?
У головний лижний сезон одноденний скі-пас на курорт Glacier 3000 коштує 79 швейцарських франків для дорослих, 71 франк для молоді та 51 франк для дітей.
Де розташований один із найнебезпечніших лижних схилів у світі?
Один із найнебезпечніших лижних схилів у світі розташований у Швейцарії на гірськолижному курорті "Glacier 3000". Цей маршрут відомий як "Чорна стіна" та вважається найкрутішим схилом країни.
Чим унікальний лижний маршрут "Чорна стіна"?
Лижний маршрут "Чорна стіна" має довжину близько 3 кілометрів та веде від середньої станції Cabane до Col du Pillon, дозволяючи досвідченим лижникам подолати приблизно 1000 метрів перепаду висот. Схил має максимальний нахил 46 градусів, а доступ до нього здійснюється через 265-метровий тунель у горі.
Яка вартість скі-пасу на Glacier 3000?
У головний лижний сезон одноденний скі-пас на курорт Glacier 3000 коштує 79 швейцарських франків для дорослих, 71 франк для молоді та 51 франк для дітей.