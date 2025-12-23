У першу чергу з гірськолижним відпочинком асоціюються такі країни, як Австрія, Швейцарія, Італія та Франція. Куди поїхати, щоб покататись на сноуборді, – розповідає 24 Канал.

Куди поїхати, щоб покататись на сноуборді?

Trois Vallees (Франція)

Les Trois Vallées – це найбільший у світі гірськолижний та сноуборд-курорт, пише Lonely Planet. Цей високогірний французький рай із надзвичайно високим рівнем розваг налічує сім курортів, найвідомішими з яких є Мерібель, Валь-Торанс і Куршевель. Це місце приваблює сноубордистів, які люблять фрістайл, завдяки наявності шести сноупарків і 37 розважальних зон. Це також один з найсніжніших курортів Європи.



Сноубординг / Фото Pexels

Кіцбюель (Австрія)

Кіцбюель (Kitzbühel) – це втілення ідеальної зими з брукованими вуличками, уздовж яких розташовані середньовічні готелі, пофарбовані в пастельні тони і прикрашені фресками, ресторани зі свічками та камінами. Як пише The Times, курорт пропонує понад 230 кілометрів переважно середніх за рівнем складності схилів на відносно низьких пасовищах. Австрійські Альпи вражають своєю красою і є чудовим місцем для новачків. Семиденний абонемент на підйомники для всього курорту коштує всього 420 євро.

Сент-Моріц (Швейцарія)

Сноубордистам, які полюбляють вишукані речі, неодмінно сподобається Санкт-Моріц – альпійське містечко і гірськолижний курорт, який вже десятиліттями приваблює знаменитостей. Тут розташовані одні з найшикарніших гірськолижних готелів, а також 87 схилів для катання, які розташовані на висоті від 1798 до 3292 метрів над рівнем моря. Ця місцевість надзвичайна, і недарма, адже тут двічі проводилися Зимові Олімпійські ігри.



Сноубординг / Фото Pexels

Курмайор (Італія)

З більшою кількістю гірських ресторанів, ніж трас, гурмани стверджують, що Курмайор – це курорт, який досяг ідеального балансу. Це не означає, що вишукане містечко біля італійського підніжжя Монблану не має альпійської автентичності. На любителів гірськолижних пригод чекають дивовижні краєвиди, 100 кілометрів переважно середніх трас, чудові позатрасові схили, включно з доступом до самого Монблану.

Spitzingsee-Tegernsee (Німеччина)

Розташований приблизно за годину їзди на південь від Мюнхена, Spitzingsee-Tegernsee – це невеликий гірськолижний курорт із прекрасними схилами, пише Marriott Bonvoy Traveler. Тут є траси для початківців і досвідчених лижників та сноубордистів, але найбільший вибір мають лижники середнього рівня. Курорт також сподобається тим, хто цікавиться нічним катанням. Spitzingsee-Tegernsee пропонує справжнє баварське дозвілля з затишними альпійськими хатинами, вражаючими гірськими пейзажами та краєвидами на однойменне озеро Spitzingsee.

