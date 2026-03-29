Американська компанія Fabled Voyages вирішила полегшити життя пасажирів на круїзному лайнерів, пише Euronews. Вона запускає програму "Домашні тварини на борту", яка дозволить мешканцям круїзного лайнера жити разом зі своїми котами чи собаками.

Що тепер зміниться у круїзних лайнерах?

Для багатьох людей домашні тварини є повноцінними членами сім’ї, особливо для пенсіонерів. Саме тому компанія поставила собі за мету створити комфортні умови, де розлученням з домашніми улюбленцями не доведеться жертвувати заради подорожей.

Тепер на одному лайнері дозволять проживати максимум з двома домашніми тваринами в каюті – усе залежить від їхнього розміру й поведінки.

Корабель FV Horizon вміщає 2400 туристів. У ньому будуть спеціальні зони для вигулу на відкритому повітрі, а також простори, що будуть адаптовані для перебування тварин. Власникам котів та собак обіцяють ветеринарну допомогу прямо на борту та послуги грумінгу.

Ця програма стартуватиме вже з 30 березня. Для участі потрібно оплатити одноразовий внесок – 1000 доларів та щомісячну плату – 130 доларів.



В каюті можуть бути дві домашні тварини / Фото Pexels

Ці кошти покриють підготовку до поселення, прибирання, обслуговування та догляд за тваринами під час тривалого перебування в морі. До маршрутів компанії входять різні регіони світу: від Північної Європи та Балтики – до Середземномор’я, Близького Сходу, Східної Африки та Індійського океану.

Які ще круїзи дозволяють брати тварин?

Для тих, хто постійно подорожує з тваринами за кордон, варто розглянути Villa Vie Residens. Їхній лайнер Villa Vie Odyssey розрахований на 650 туристів, проте дозволяє вже обмежену кількість котів на борту.

Компанія відома тим, що пропонує різні формати проживання – від оренди до повного викупу житла, а маршрути охоплюють 147 країн на всіх континентах. Тут діє програма "Золотий паспорт", яка стартує майже від 100 тисяч доларів. Вона дає можливість отримати вічний доступ до житла на кораблі.

Чому на круїзні лайнери не дозволяли брати тварин?

Мандрівниця Тетяна Овчаренко розповіла у своєму інстаграмі, що заборона на домашні тварини – це не примха, а міжнародні правила безпеки й санітарії. Вона виділила кілька основних моментів, які є ключовими.

Морські та портові закони

Круїзний лайнер заходить у багато країн. Кожна з них має свої ветеринарні вимоги та навіть заборони на ввезення тварин.

Безпека на борту

На лайнері відпочивають тисячі людей. У разі надзвичайної ситуації, тварини можуть заважати швидкій евакуації.

Санітарні норми

На борту велика кількість ресторанів, басейнів, спа, медичних зон. За міжнародними морськими стандартами домашні тварини не допускаються до таких просторів.

Комфорт усіх гостей

На круїзних лайнерах звертають увагу на алергії, страхи, шум та запахи інших людей, які можуть заважати туристам.

Стрес для тварин

Крім того, вібрація судна, шум двигунів, замкнений простір і спека – для котів і собак можуть стати серйозним навантаженням.

