Американская компания Fabled Voyages решила облегчить жизнь пассажиров на круизном лайнеров, пишет Euronews. Она запускает программу "Домашние животные на борту", которая позволит обитателям круизного лайнера жить вместе со своими котами или собаками.

Что теперь изменится в круизных лайнерах?

Для многих людей домашние животные являются полноценными членами семьи, особенно для пенсионеров. Именно поэтому компания поставила себе цель создать комфортные условия, где разводом с домашними любимцами не придется жертвовать ради путешествий.

Теперь на одном лайнере позволят проживать максимум с двумя домашними животными в каюте – все зависит от их размера и поведения.

Корабль FV Horizon вмещает 2400 туристов. В нем будут специальные зоны для выгула на открытом воздухе, а также пространства, которые будут адаптированы для пребывания животных. Владельцам кошек и собак обещают ветеринарную помощь прямо на борту и услуги груминга.

Эта программа стартует уже с 30 марта. Для участия нужно оплатить единовременный взнос – 1000 долларов и ежемесячную плату – 130 долларов.



В каюте могут быть два домашних животных / Фото Pexels

Эти средства покроют подготовку к поселению, уборка, обслуживание и уход за животными во время длительного пребывания в море. В маршруты компании входят различные регионы мира: от Северной Европы и Балтики – до Средиземноморья, Ближнего Востока, Восточной Африки и Индийского океана.

Какие еще круизы позволяют брать животных?

Для тех, кто постоянно путешествует с животными за границу, стоит рассмотреть Villa Vie Residens. Их лайнер Villa Vie Odyssey рассчитан на 650 туристов, однако позволяет уже ограниченное количество котов на борту.

Компания известна тем, что предлагает различные форматы проживания – от аренды до полного выкупа жилья, а маршруты охватывают 147 стран на всех континентах. Здесь действует программа "Золотой паспорт", которая стартует почти от 100 тысяч долларов. Она дает возможность получить вечный доступ к жилью на корабле.

Почему на круизные лайнеры не разрешали брать животных?

Путешественница Татьяна Овчаренко рассказала в своем инстаграме, что запрет на домашние животные – это не прихоть, а международные правила безопасности и санитарии. Она выделила несколько основных моментов, которые являются ключевыми.

Морские и портовые законы

Круизный лайнер заходит во многие страны. Каждая из них имеет свои ветеринарные требования и даже запреты на ввоз животных.

Безопасность на борту

На лайнере отдыхают тысячи людей. В случае чрезвычайной ситуации, животные могут мешать быстрой эвакуации.

Санитарные нормы

На борту большое количество ресторанов, бассейнов, спа, медицинских зон. По международным морским стандартам домашние животные не допускаются к таким пространствам.

Комфорт всех гостей

На круизных лайнерах обращают внимание на аллергии, страхи, шум и запахи других людей, которые могут мешать туристам.

Стресс для животных

Кроме того, вибрация судна, шум двигателей, замкнутое пространство и жара – для котов и собак могут стать серьезной нагрузкой.

