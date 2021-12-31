SkyUp запускає нові рейси зі Львова та Києва: куди літатиме

Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines виконувати нові рейси зі Львова та Києва. Йдеться про польоти до низки східних країн.

Відповідний наказ було опубліковано на сайті Державіаслужби.

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SkyUp дозволили літати до низки східних країн

Так, лоукостеру SkyUp надали права на виконання польотів зі Львова до Кувейту та Ер-Ріяду, що в Королівстві Саудівська Аравія.

З Києва авіаперевізник зможе полетіти до Душанбе, що в Таджикистані.

Щоб дозволити SkyUp регулярні польоти Київ – Душанбе, Державіаслужба анулювала ці права в авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Зазначається, що дозволена частота рейсів за напрямком "Львів – Кувейт" становить 4 рази на тиждень, а "Львів – Ер-Ріяд" та "Київ – Душанбе" – двічі на тиждень.

Крім того, Державна авіаційна служба дозволила SkyUp збільшити частоту рейсів на маршруті "Львів – Бахрейн" – з 2 до 5 разів на тиждень, а також "Київ – Бахрейн" – з 2 до 6 раз на тиждень.

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