SkyUp запускає нові рейси з Києва та Львова до Туреччини: куди літатиме

У 2021-му одним з найпопулярніших напрямків серед українських туристів – є Туреччина. Подорожі до цієї країни стають ще доступнішими – лоукостер SkyUp розширює польотну програму і додає маршрути до Даламана з Києва та до Бодрума зі Львова.

Польоти за маршрутом Київ – Даламан – Київ починаються від 10 червня. Вони виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, четверга й неділі.

Читайте також Втекти на вихідні: ідеальні локації Київщини для сімейної поїздки

З червня регулярні рейси за напрямком Львів – Бодрум – Львів здійснюються двічі на тиждень: щовівторка й п'ятниці.

Вартість авіаквитків

Київ – Даламан від 2683 гривень

Даламан – Київ від 2714 гривень

Львів – Бодрум від 2003 гривень

Бодрум – Львів від 2028 гривень

Умови в'їзду до Туреччини

На тлі покращення ситуації з коронавірусом COVID-19 з 17 травня країна вирішила завершити локдаун. Вже з 15 травня влада Туреччини скасувала вимогу щодо ПЛР-тестів для авіапасажирів, які летять з України. Однак з 1 червня повернула вимогу ПЛР-тестів для українських туристів.

Для в'їзду в країну потрібно:

за 72 години до прибуття, необхідно заповнювати електронну анкету на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини (її видрукувати або зберегти на смартфон для пред'явлення представнику авіакомпанії перед посадкою на рейс. Пасажири без заповненої форми не будуть допущені на авіарейс, бо на її основі автоматично генеруватиметься HES-код)

негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Туреччину

також туристи можуть надати результати експрес-тестів на антиген, проте з моменту взяття зразка до перетину кордону має пройти не більше 48 годин

результати тестування можуть не надавати ті, хто пройшов повний курс вакцинації (з моменту отримання останньої дози має пройти не менше 14 днів), і ті, хто можуть надати довідку про те, що в останні пів року перехворіли на коронавірус.

За даними Worldometer , станом на 11 червня 2021 року в Туреччині виявлено 5 313 098 випадків зараження коронавірусом, з них 48 524 летальних.

Відзначимо, раніше стало відомо, що SkyUp планує відкрити прямі рейси між Баку і Львовом з 5 липня.

Лоукостер також заявив, що здійснюватиме польоти з Києва на грецькі острови – Корфу, Родос та Крит.