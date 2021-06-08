Лоукостер сподівається на туристів з Баку, які бажають побувати у Львові. Адже зараз Азербайджан закритий для українців.
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Однак в SkyUp не виключають, що надалі цими рейсами зможуть користуватися і громадяни України, якщо Азербайджан відкриється.
Розклад рейсів
Львів 22:50 – Баку 3:25 – неділя
Баку 4:25 – Львів 7:20 – понеділок
Вартість авіаквитків
Мінімальна ціна в одну сторону на рейси Баку – Львів – від 3900 гривень, на рейси Львів – Баку – від 3300 гривень.
Відзначимо, раніше лоукостер SkyUp Airlines заявив, що здійснюватиме польоти з Києва на грецькі острови – Корфу, Родос та Крит.
Крім того, в Україну розпочне літати німецький лоукостер Eurowings. Перший рейс з Дюссельдорфа до Києва відбудеться 1 вересня.
Також Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав країни, які відкриються для українців влітку.