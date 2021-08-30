Тепер не можна: SkyUp позбавив деяких пасажирів безкоштовного вибору місця завчасно
Джерело:avianews.com
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines внесла деякі зміни. Тепер пасажири не зможуть попередньо вибрати місця.
Йдеться про найдешевший тариф з включеним багажем Standard. Про це свідчить оновлена інформація авіаперевізника.
Читайте також Куди вирушити з малечею на вихідні: цікаві ідеї для сімейного відпочинку
Раніше пасажири з квитками тарифу Standard безкоштовно могли забронювати місця після 5 ряду і до кінця салону, окрім крісел в аварійних рядах.
Тепер же за вибір місця заздалегідь доведеться заплатити від 6 до 21 долара. Все залежить від ряду і розміщення біля проходу, на середньому кріслі або поруч з вікном.
За тарифом Standard дозволяється без додаткової плати вибирати місце під час онлайн-реєстрації з 6 ряду, за винятком аварійних. Дистанційна реєстрація відкривається за 15 днів до дати вильоту.
Таке нововведення не стосується пасажирів, які купили найдорожчі квитки за тарифом Flex.
Відзначимо, SkyUp Airlines запустив польоти з Києва до Парижа та Ніцци з 19 серпня. Також літатиме на популярний португальський острів Мадейра та до Саудівської Аравії. Крім того, лоукостер відновить польоти з Києва на острів Занзібар.
Новини інших авіакомпаній, які можуть зацікавити
- Вперше за 10 років авіакомпанія Wizz Air запустила рейс в "Бориспіль", а згодом відновить регулярні рейси із Києва до Будапешту. Також власник лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді спрогнозував падіння цін на авіаквитки найближчим часом;
- Ірландський Ryanair продає квитки за знижками у різних європейських напрямках. З кількох українських аеропортів можна полетіти від 8 євро в один бік;
- Українській авіакомпанії Bees Airline дозволили здійснювати польоти з Києва до Бухаресту, а також з Одеси до Афін та Бухаресту;
- Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що введе спальні місця в економкласі на далеких напрямках на постійній основі.