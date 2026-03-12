Українська тревел-блогерка Юлія Беркута поділилася досвідом соло-мандрівки автомобілем із Києва до Норвегії, яка тривала близько місяця. За цей час вона подолала майже 9 тисяч кілометрів.

Дивіться також Рай для туриста: 5 причин поїхати у Словенію у 2026 році

У скільки обійдеться соло-подорож автомобілем із Києва до Норвегії?

Блогерка вирушила у поїздку на власному автомобілі, тож їй не довелося витрачатися на оренду транспорту чи авіаквитки. Найбільшою статтею витрат стало житло – трохи більше ніж 4 тисячі доларів. Під час мандрівки вона обирала різний формат проживання: від кемпінгів і ночівлі в машині до комфортних готелів.

Про подорож автомобілем / інстаграм julia.berkuta

На харчування за місяць пішло приблизно 900 доларів. Через щільний графік і небажання витрачати час на приготування їжі мандрівниця часто їла на заправках, використовувала сублімовані продукти, які взяла із собою, а іноді відвідувала ресторани. Ще близько 1200 доларів вона витратила на паливо.

Дивіться також Країна цариці Савської та дерев із "кров'ю дракона": які таємниці вперто ховає від світу Ємен

Додаткові витрати на автомобільну логістику, як пароми та паркування склали приблизно 600 доларів, з яких близько 400 доларів припало на паром між Швецією та Польщею. Після подорожі також надійшов рахунок за платні дороги Норвегії близько 90 доларів. Найменшою статтею витрат стали розваги, сувеніри та відвідування платних локацій приблизно 400 доларів.

У підсумку вся місячна подорож Норвегією на автомобілі обійшлася приблизно у 7 тисяч доларів.

Які поради перед соло-подорожжю варто знати?

Ретельно плануйте маршрут

Планування – основа безпечної та комфортної соло-подорожі. Варто заздалегідь продумати маршрут, дороги, зупинки та місця ночівлі, розповідає Afar.

Візьміть необхідні речі

У дорозі можуть знадобитися базові речі: аптечка, перекуси, готівка, кабелі для запуску автомобіля та зарядні пристрої. Якщо подорож тривала, варто також подбати про додаткові батареї або павербанки.

Поділіться своїм маршрутом із близькими

Перед поїздкою краще повідомити друзів або родичів про свій маршрут і періодично ділитися місцезнаходженням через спеціальні додатки. Це допоможе почуватися спокійніше і мандрівнику, і його близьким.

Не публікуйте місцезнаходження в реальному часі

Експерти радять утриматися від публікації точного місця перебування у соцмережах під час подорожі. Краще ділитися фотографіями та враженнями вже після того, як ви залишили локацію.

Які ще поради варто знати мандрівникам?